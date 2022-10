Verstappen v Suzuki "pole position" dobil za stotinko sekunde

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na 18. dirki sezone formule 1 VN Japonske bosta v prvi štarti vrstni tekmeca za prvaka Max Verstappen (Red Bull) in Charles Leclerc (Ferrari). Na kvalifikacijah je bila razlika med njima vsega stotinko sekunde. Tudi Carlos Sainz (Ferrari) je na tretjem mestu zaostal manj kot desetinko. Dobro formo je potrdil Alpine, saj sta se Esteban Ocon in Fernando Alonso na petem in sedmem mestu pomešala v boj z dirkačema Mercedesa.

Sebastian Vettel (Aston Martin), ki je pred 11 leti prav v Suzuki potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka, se je šele četrtič v sezoni prebil v zadnji del kvalifikacij. Na svoji zadnji VN Japonske bo štartal z devetega mesta. Nemec se je na zadnjih dirkal zdel že naveličan, a Suzuko ima tako rad, da je znova pokazal ves svoj talent. Lance Stroll je bil v drugem Aston Martinu na predzadnjem, 19. mestu.

VN Japonske, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:29,304

2. Charles Leclerc (Ferrari) +0,010

3. Carlos Sainz (Ferrari) +0,057

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,405

5. Esteban Ocon (Alpine) +0,861

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,957

7. Fernando Alonso (Alpine) +1,018

8. George Russell (Mercedes) +1,085

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +1,250

10. Lando Norris (McLaren) +1,699



11. Daniel Ricciardo (McLaren)

12. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

13. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

14. Guanju Džov (Alfa Romeo)

15. Mick Schumacher (Haas)



16. Alex Albon (Williams)

17. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

18. Kevin Magnussen (Haas)

19. Lance Stroll (Aston Martin)

20. Nicholas Latifi (Williams)

Tretji trening dobil Verstappen, ki lahko v nedeljo postane prvak

Tretji prosti trening, prvi na suhi stezi, je v soboto dopoldne dobil Verstappen. Bil je dobre četrt sekunde hitrejši od obeh voznikov Ferrarija, na četrtem mestu pa je bil Alonso, ki je bil hiter že v petek na mokri stezi. V nedeljo naj bi bilo v času dirke (7.00 po srednjeevropskem času) nad Suzuko oblačno, a najverjetneje brez padavin.

Verstappen lahko svoj drugi naslov svetovnega prvaka potrdi že na VN Japonske, če osvoji osem točk več od Leclerca in šest več od Pereza. Pred 18. od 22 dirk sezone ima namreč pred Monačanom s 104 točke naskoka, še dve točki več zaostaja Mehičan Po dirki za že potrjen naslov potrebuje 112 točk prednosti.