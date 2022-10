Strah pred tragedijo zasenčil drugi Verstappnov naslov prvaka

Dvanajstič in prvič po letu 2011 je VN Japonske v Suzuki odločila svetovnega prvaka v formuli 1. To je drugič postal 25-letni Max Verstappen. A je slavje v Red Bullu ostalo v drugem planu: ne le zaradi zmede s točkami, ko ni bilo nikomur jasno, zakaj so podelili celotne, čeprav so odpeljali le 52-odstotkov dirke, predvsem zaradi traktorja na progi, ko so oživeli spomini dirkačev na tragično dirko v Suzuki leta 2014, ko se je ponesrečil in pozneje umrl Jules Bianchi.

Z zmago na VN Japonske in po kazenskih petih sekundah tretjem mestu Charlesa Leclerca (Ferrari) je Max Verstappen (Red Bull) že štiri dirke pred koncem prvenstva potrdil svoj drugi naslov svetovnega prvaka. A slavje v Red Bullu ni bilo tolikšno kot dogodku pritiče. Še sami so bili namreč presenečeni, da je vodstvo tekmovanja podelilo polne točke, čeprav so odpeljali le 52-odstotkov dolžine dirke. Člen v pravilih, ki ga ni poznal skoraj nihče, namreč veleva, da se polne točke podeli, če se dirka po prekinitvi nadaljuje. Torej ne glede nato, koliko se je nato odpelje. Četudi bi odpeljali le en krog. Če pa bi se končala s prekinitvijo, pa ne bi podelili vseh točk. Skoraj ni sezone, ko se v pravilih Mednarodne avtomobilistične zveze na najde kakšen tak nesmisel.

Nočno slavje v Red Bullovi garaži. Zdaj se formula 1 seli v ZDA. Foto: Guliver Image "Bilo je ja in potem ne. In nato spet ja. Potem nismo bili prepričani. Vse je odvisno od zapisa v pravilih, kako podeliš točke. Ko so to ugotovili, je bilo vse jasno. Je pa nekaj posebnega, da mi je uspelo prav tu," je o zmedi s točkami razlagal Verstappen. A z nasmeškom, saj je vendarle postal prvak. In to bi v vsakem primeru. Če ne v Suzuki, pa čez dva tedna v Austinu. Po 12. zmagi z 18 dirk je pač njegova prednost tako velika, da je bilo le vprašanje časa, kdaj bo potrdil drugi naslov. "Ko se ozrem na dosedanji del sezone, je bila zares neverjetna, predvsem pa večino časa velik užitek. Včasih se moramo prav opomniti, da bolj uživamo v trenutku, saj smo običajno tako zelo osredotočeni na delo," je še poudaril Nizozemec.

"Drugi naslov je najverjetneje še lepši"

Bitko z Leclercom je v Suzuki zlahka dobil. Tesen je bil le prvi zavoj. Foto: Guliver Image "Prvi naslov je najbrž bolj čustven, a drugi je najverjetneje še lepši. Imamo veliko zmag, bile so dobre dirke, dobro ekipno delo, več dvojnih zmag. Vodimo tudi v ekipnem seštevku. Zdaj se želimo osredotočiti še, da osvojimo konstruktorski naslov," je poudaril Verstappen. V konstruktorski razvrstitvi so 125 točk pred Ferrarijem.

Za naslov prvaka mu je športno čestital tudi Leclerc. Monačanu je bilo jasno, da so s Ferrarijem letos pač naredili toliko napak, da za boj za lovoriko do zadnje dirke nimajo več nobenih možnosti. "Dirka je razočaranje, pa ne zato, ker je Max osvojil naslov. To je bilo pričakovati, če ne ta konec tedna, pa naslednji. Bilo je le vprašanje časa, kdaj bo prvak. Velike čestitke njemu in Red Bullu za tako dobro sezono. Če pa pogledamo nase, smo imeli tu veliko težav. Trije, štirje krogi na začetku so bili še hitri, nato pa pnevmatike niso več delovale. To moramo preučiti in biti boljši."

Oživeli so spomini na tragedijo iz Suzuke 2014

Še en razlog, da je Verstappnov naslov prvaka ostal v drugem planu pa napaka lokalnih organizatorjev, ko so po rdeči zastavi prehitro na stezo poslali traktor za umik poškodovanih dirkalnikov. Tako se je mimo njega in to na mokri stezi ob slabi vidljivosti peljal Pierre Gasly (Alpha Tauri). Seveda so oživeli boleči spomini na VN Japonske 2014, ko je v traktor priletel njegov rojak Jules Bianchi in pozneje zaradi poškodb umrl.

"Jasno je, da sem se zelo zelo prestrašil. V tem primeru bi morali ravnati drugače. To prosimo že od njegove nesreče. Da nočemo več traktorjev na progi, da naj v takih primerih počakajo, da se vrnemo v bokse," je po dirki razlagal Gasly. Že ob prekinitvi smo ga videli, kako je besnel v boksih. Še več drugih voznikov se je preko družabnih omrežjih jezno odzvalo na dogodek. FIA je že uvedla postopek in bo preučila, zakaj se je traktor takrat znašel na progi.

Pierre Gasly was furious after he passed a recovery tractor that was on the racing line in terrible visibility 🤬 pic.twitter.com/ObGzakycvE — ESPN F1 (@ESPNF1) October 9, 2022

Verstappen zdaj cilja na Schumacherjev in Vettlov rekord

Letos je zmagal že dvanajstkrat. Še ena zmaga za izenačenje rekorda. Foto: Guliver Image Verstappen je z 32. zmago v karieri izenačil dosežek Fernanda Alonsa. Tudi Španec ima dva naslova. A Nizozemec ima pred samo še večji del kariere. Rekordnih sedem naslovov Lewisa Hamiltona in Michaela Schumacherja je še daleč, zdaj je zanj bolj zanimiv drug rekord - največ zmag v eni sezoni. Tega imata s po 13 zmagami Schumacher in Sebastian Vettel. Ker so do konca sezone še štiri dirke, Verstappen pa je pri 12 zmagah, bi ob premoči Red Bulla rekord moral gladko pasti. Zanimiva je tudi primerjava s Vettlom: tudi on je v Suzuki potrdil svoj drugi naslov prvaka (leta 2011).

"Nismo pričakovali, da se bo razpletlo na tak način. Imeli smo dober začetek, a tudi dva odstopa na prvih treh dirkah. A smo stvari obrnili v pravo smer. Delali smo, verjeli smo. Ves čas smo izboljševali dirkalnik. In to je najbolj pomembno. In zato smo zdaj tukaj. Kot ekipa smo naredili zelo malo napak. Ne moreš biti popoln, a na večini dirk smo bili popolni," je razloge za tako gladek uspeh v sezoni 2022 opisal 25-letni Verstappen. "Sam kot človek vsako leto rasteš. Učiš se iz sezone v sezono. Napreduješ tudi kot dirkač. Ne toliko, kar se tiče hitrosti, bolj z vidika izkušenj."

Sezona formule 1 še ni končana. Sledijo še štiri dirke, vsaj tri bi morale biti zelo zanimive: Austin, Mehika in Brazilija. Finale pa bo 20. novembra v Abu Dabiju.