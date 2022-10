Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) je zapisala, da je šlo v primeru ekipe Red Bull za "malenkostno prekoračitev" proračunske kapice, pri Astonu Martinu pa za "kršitev postopkovnih finančnih predpisov". Natančnih številk javno niso objavili. Obenem Fia še ni določila niti kazni. Tekmeci, predvsem Mercedes, Ferrari in McLaren, so že v prejšnjem tednu poudarili, da pričakujejo izdatne kazni.

Šef Red Bulla Christian Horner je obtožbe o nepravilnostih zanikal že prejšnji teden in celo napovedal tožbe proti tekmecem, če jih bodo še naprej obtoževali, da so kršili omejitev proračuna. Foto: Reuters Red Bull se je na poročilo Fie odzval s sporočilom za javnost, v katerem piše: "Ugotovitve Fie, da smo malenkostno prekoračili finančna pravila, sprejemamo s presenečenjem in razočaranjem. Naše poročilo Fii je bilo pod proračunsko kapico, zato moramo zdaj temeljito proučiti njena dognanja. Še naprej menimo, da smo bili pod zahtevano proračunsko kapico."

Proračunsko omejitev so v tekmovanje vpeljali, da bi pocenili šport in ustvarili bolj enake pogoje za vse ekipe. Kot smo že pisali, v omejitev 145 milijonov ameriških dolarjev niso všteti plače voznikov, marketinški stroški in nakup ali razvoj motorja, gre za stroške pri razvoju dirkalnikov, za nove in rezervne dele, za plače osebja, opremo v garažah, transportne stroške in podobno.

Za Red Bull dirka Max Verstappen, ki je v nedeljo z zmago na dirki svetovnega prvenstva v japonski Suzuki še drugič postal svetovni prvak. Po sezoni 2021 bo tako z naslovom svetovnega prvaka sklenil tudi sezono 2022. Njegov lanski tekmec Lewis Hamilton je pred dnevi dejal, da je lani samo nemočno opazoval, kako je imel Red Bull še ob koncu sezone nove in izboljšane elemente na dirkalniku, medtem ko jih Mercedes prav zaradi proračunske omejitve ni več smel izdelovati.

V krovni avtomobilistični organizaciji so poudarili, da se ekipe za prekrške lahko kaznuje denarno ali z odvzemom prvenstvenih točk na lestvici konstruktorjev. Točke pa odvzamejo le, če je zgornja meja stroškov znatno presežena. To bi veljalo, če bi katera od ekip za več kot pet odstotkov presegla mejo, ki je postavljena pri znesku 145 milijonov dolarjev (150 milijonov evrov) za prejšnje leto.