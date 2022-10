Uspešno kariero v formuli 1 končuje drugi najuspešnejši dirkač zadnjih 15 let Sebastian Vettel. Za svojega najtežjega tekmeca je imenoval Lewisa Hamiltona. In bil v velikem intervjuju za spletno stran svoje zadnje ekipe Aston Martin kar nekoliko črnogled: "Prišel bo čas, ko se me ne bo nihče več spominjal."

Letos je Vettel z Aston Martinom v skupnem seštevku dirkačev enajsti. Foto: Reuters Še štiri dirke in štirikratni svetovni prvak ter zmagovalec 53 dirk formule 1 bo končal bogato kariero. Sebastian Vettel. Zadnje tri sezone so bile zanj najslabše, že leta 2020 v Ferrariju, ko je bil 13. v seštevku in zdaj dve z Aston Martinom. Lani je bil 12., letos pa zaseda 11. mesto v seštevku voznikov. Zadnja dirka na njemu ljubem dirkališču v Suzuki, ko je osvojil šesto mesto, najboljšo uvrstitev v sezoni, mu je vrnila tiste prave dirkaške občutke. In v daljšem intervjuju za spletno stran svoje ekipe je priznal, da v dirkanju še vedno uživa. Pa se je na kar nekaj velikih nagradah zdelo, da je izgubil veselje, še posebej, ko se nekajkrat ni uvrstil niti v drugi del kvalifikacij. "Bi se upokojil, če bi imel v zadnjih nekaj sezonah konkurenčen dirkalnik, če bi zmagoval in se boril za naslov? Mogoče bi se odločil enako. Ali pa tudi ne. Ne morem reči."

"Odločitev, da končam kariero, je bila težka"

Foto: Guliver Image "Še vedno imam rad formulo 1. Še vedno rad dirkam. Odločitev, da končam kariero, je bila težka. O tem se razmišljal kar nekaj časa. Ta šport zahteva veliko predanost in zdaj čutim, da je čas za druge stvari," je na vprašanje, ali se je naveličal formule 1, odgovoril 35-letni Nemec, ki je v kraljici avtomotošporta debitiral sredi sezone 2007.

Leta 2008 je svojo prvo polno sezono odpeljal v dirkalniku Toro Rosso. In takrat navdušil z zmago v Monzi. Med letoma 2010 in 2013 je bil štirikrat prvak z Red Bullom. S Ferrarijem je bil pozneje dvakrat podprvak. In tako so ga med drugim tudi vprašali, kdo je bil njegov najtežji tekmec. "Lewis. Še posebej takrat, ko sem bil pri Ferrariju. Lewis je bil vedno tako hiter. Pred tem pa najbrž Fernando, ko je on dirkal za Ferrari." Torej Lewis Hamilton in Fernando Alonso.

Vettel in njegov znameniti zmagovalni prst. Pokazal ga je 53-krat. Foto: Guliver Image

"Imeli smo visoka pričakovanja, ki jih nismo izpolnili"

Eden redkih dirkačev moderne dobre, ki je brez dlake na jeziku. In čeprav je bil tako uspešen, se tega, da je slava minljiva, tudi sam zaveda. "Velika Britanija ima novega kralja. A ni prvi kralj Karel. Dva sta bila že pred njim. Se ju spominjate? Najverjetneje ne. Vsak ima svoj rok trajanja. Prišel bo čas, ko se me ne bo nihče več spominjal. Nič ni večno." Dodaja, da ne bo užaljen, če se ga ljudje ne bodo več spominjali. Ob slabših rezultatih zbledi tudi stara slava. "Sezoni z Aston Martinom sta bili zelo zahtevni. Dirkalnik ni bil konkurenčen, kot smo upali. Letos smo želeli narediti velik korak naprej, a nam je spodletelo. Na nikogar ne kažem s prstom in govorim, da smo slabo opravili delo. Sem le realen. Imeli smo visoka pričakovanja, ki jih nismo izpolnili."

Sebastian Vettel je pred zadnjimi štirimi dirkami sezone 14 točk za Valtterijem Bottasom, tako bo težko prvenstvo končal med deseterico. Za njegov Aston Martin je pomembnejša konstruktorska razvrstitev, ki prinaša denarno pogačo Mednarodne avtomobilistične zveze. So sedmi (45 točk) in za šesto Alfo Romeo zaostajajo sedem točk.