Španski superveteran v Aston Martin. Sklenil je "večletni dogovor".

Lastnik Aston Martin in kanadski milijarder Lawrence Stroll se je dogovoril z Alonsom, ker je štirikratni svetovni prvak, Nemec Sebastian Vettel pa je prejšnji teden najavil svoj odhod. Alonso, ki ta čas nastopa v F1 za ekipo Alpine, se bo v novi ekipi v svetovnem prvenstvu pridružil Strollovemu sinu Lanceu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Enainštiridesetletni Alosno je v F1 osvojil naslova svetovnega prvaka z Renaultom leta 2005 in 2006, zatem je dirkal še za Ferrari, McLaren in Minardi. Nato se je posvetil še drugim dirkam in osvojil trojno krono avtomobilizma, saj je zmagal na veliki nagradi Monaka (2006 in 2007), na dirkah 24 ur Le Mansa (2018 in 2019) in Indianapolisa 500. Slavil je še na nekaj drugih prestižnih dirkah.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether