Leclerc ne razume: "To ni bila prava izbira. Katastrofa!"

Charles Leclerc je v 31. krogu VN Madžarske prevzel vodstvo in bil na poti do četrte zmage v sezoni. Nato pa mu je ekipa z izbiro belih (trdih) gum pokvarila dirko. "Sem zelo zelo razočaran. S srednje trdimi gumami smo imeli zelo dober ritem in sredi dirke vse pod nadzorom. Nato pa smo šli na bele gume. Ne razumem, zakaj. Vsekakor pa to ni bila prava izbira. Zadnji del dirke je bil zame katastrofa."

Max Verstappen (Red Bull) je z osmo zmago v sezoni prednost pred Charlesom Leclercom (Ferrari) povišal na 80 točk. VN Madžarske je osvojil po desetem štartnem mestu. Doslej je en sam voznik Red Bulla zmagal s slabšega kot šestega štartnega mesta. To je bil Daniel Ricciardo na VN Azerbajdžana leta 2017 (prav tako z desetega). Pred poletnim premorom in preostalimi devetimi dirkami je na odlični poti, da drugič postane svetovni prvak. In Ferrari mu k temu izdatno pomaga.

Na štartu sta Ferrarija ostala za Georgeom Russellom. Foto: Reuters Leclerc ne v formuli 2 ne v formuli 1 na Hungaroringu še ni stal na stopničkah. Tokrat bi moral zmagati. Ima hiter dirkalnik in ta steza mu ustreza. A kaj ko so strategi Ferrarija na komandnem mestu za zadnji del dirke izbrali bele pnevmatike. Do konca je bilo namreč še 31 krogov. Najtrša različica je najpočasnejša, na tej stezi pa tokrat res ni delovala. In tako je namesto zmage osvojil šesto mesto, ko so bili z rdečimi in rumenimi gumami ob koncu tekmeci hitrejši.

An emphatic overtake from Verstappen 💪



Leclerc was powerless against the charging Red Bull #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/7Ly0OM9Y9x — Formula 1 (@F1) July 31, 2022

"Jasno sem povedal, da želim z rumenimi gumami dirkati čim dlje"

Prehiter drugi postanek in napačna izbira belih gum, ki so bile prepočasne. Foto: Reuters "Mislim, da bi moral biti naš drugi del dirke daljši," je pravilno ocenil Leclerc v prvi izjavi po dirki. Na drugem kompletu je z rumenimi (srednja trdota) namreč vozil samo 17 krogov. "Prvi postanek je bil ob pravem času in izbrali smo dobro. Ne vem pa, zakaj smo šli tako zgodaj na drugi postanek. Jasno sem povedal, da želim z rumenimi gumami dirkati čim dlje. A smo šli zelo zgodaj na trde gume. Morali bomo ugotoviti, zakaj. Nato smo morali še enkrat na postanek, saj je bilo s trdimi gumami izjemno težko voziti," je previdno taktično napako svojih inženirjev komentiral Monačan, ki si je že s svojo napako na prejšnji dirki otežil pot do naslova svetovnega prvaka.

Na hiter drugi postanek so šli, ker so reagirali na Verstappnov postanek. A Nizozemec je začel dirko na rdečih gumah in je lahko za zadnji del še drugič izbral rumene gume. "Prepričan sem, da se je tako odločil sam, da bi nas postavil pod pritisk. A mislim, da mi ne bi smeli odreagirati. In to se nam je maščevalo." Z dirkalnikom, ki je morda najhitrejši ali pa vsaj enakovreden Red Bullovemu, ima Monačan tako letos na 13 dirkah samo pet uvrstitev na stopničke. Verstappen ima osem zmag. Še Lewis Hamilton z manj konkurenčnim Mercedesom je večkrat stal na zmagovalnem odru (šestkrat).

Skupni seštevek (13/22):



1. Max Verstappen 258 točk

2. Charlec Leclerc 178

3. Sergio Perez 173

4. George Russell 158

5. Carlos Sainz 156

6. Lewis Hamilton 146



1. Red Bull 431 točk

2. Ferrari 334

3. Mercedes 304

Binotto: Naša simulacija je kazala ...

Mattia Binotto je pred VN Madžarske napovedoval, da lahko Ferrari zmaga vseh preostalih 10 dirk. Ni imel prav. Foto: Getty Images Šef Ferrarijeve ekipe Mattia Binotto je odločitev za trde pnevmatike pojasnil takole: "Naša simulacija je kazala, da se bodo trde pnevmatike počasneje ogrele, da bodo deset, 11 krogov počasnejše od rumenih, nato pa bodo hitrejše. In šlo je za 30 krogov dolg del dirke. S hitrim postankom smo poskušali ubraniti mesto pred Maxom. Vsekakor pa bi bil zadnji del dirke predolg za mehke gume." Binotto dodaja, da so sicer videli, da tudi na Alpinu bele gume ne delujejo dobro, a so jih vseeno izbrali. "Vse smo pretehtali, se pogovorili, kaj bi bilo najbolje, in tako smo izbrali. In odločitev ni bila pravilna."

Binotto še pravi, da v hladnejših pogojih kot v petek, ko je bil Ferrari na Hungaroringu najhitrejši, niso bili konkurenčni, kot so pričakovali. "Nismo imeli hitrosti, na katero smo upali v petek. Bilo je mnogo hladneje. Ne glede na izbiro pnevmatik nismo bili tako hitri, kot smo si želeli." In bi torej bilo v vsakem primeru težko zmagati, je Binotto del odgovornosti za polom poskušal preložiti na zunanje dejavnike.

Red Bull tik pred dirko dojel, da so trde gume napačna izbira

Verstappen in šef Red Bulla Christian Horner sta priznala, da so pred dirko razmišljali, da bi sami začeli na trdih (belih) gumah. A ko sta Verstappen in Sergio Perez z mehkimi gumami peljala na štart in se že te niso dovolj hitro ogrevale, jim je postalo jasno: "Da je norost, če začnemo s trdimi gumami. In smo tik pred štartom za oba dirkača za prvi del dirke izbrali mehke gume," je priznal Horner.