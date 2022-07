Verstappen iz 10. štartnega mesta do zmage, ko se Ferrari spet premaga sam!

Max Verstappen (Red Bull) je dobil še osmo dirko v prvenstvu 2022 in prednost v skupnem seštevku pred Charlesom Leclercom (Ferrari) povišal še za 17 točk - na 80 točk! Zdaj gre lahko z velikim nasmeškom na poletne počitnice. Sezona se s 14. dirko, VN Belgije, nadaljuje konec avgusta. "Upal sem, da lahko pridem blizu stopničk. Smo imeli pa dobro taktiko. Na koncu pa sem zmagal, čeprav sem se vmes še zavrtel za 360 stopinj," je v prvi izjavi razlagal Nizozemec. To je njegova 28. zmaga v formuli 1.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Georrge Russell (Mercedes)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Lando Norris (McLaren)

8. Fernando Alonso (Alpine)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

11. Lance Stroll (Aston Martin)

12. Pierre Gasly (Alpha Tauri)

13. Daniel Ricciardo (McLaren)

14. Mick Schumacher (Haas)

15. Guanju Džov (Alfa Romeo)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Alex Albon (Williams)

18. Nicholas Latifi (Williams)

19. Juki Cunoda (Alpha Tauri)

Odstop: Valtteri Bottas (Alfa Romeo).



Zadnji krog: Nekaj več dežnih kapelj. A z nekaj previdnosti bodo varno na suhih gumah pripeljali v cilj. Verstappen do svoje osme zmage letos in 28. v karieri.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Hamilton, 3. Russell, 4. Sainz, 5. Perez, 6. Leclerc, 7. Norris, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Stroll.



Še 5 krogov: Hamilton še mimo Russella. Vodi torej dirkač, ki je bil na 10. štartnem mestu, na drugem mestu pa je dirkač, ki je bil na sedmem štartnem.



Še 6 krogov: Hamilton na ravnini na tretje mesto! Tik pred njim je že Russell.



Še 8 krogov: Hamilton, ki ima najhitrejši krog na dirki, je ujel in napada Sainza.



Še 11 krogov: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Sainz, 4. Hamilton, 5. Perez, 6. Leclerc, 7. NOrris, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Bottas.



Še 15 krogov: Še tretji postanek za Leclerca. Zdaj gre na hitrejše rdeče gume. Padel bo na šesto mesto, a morda lahko dirkal hitreje od Pereza, Hamiltona in Sainza.



Še 16 krogov: V prvem zavoju gre Russell mimo Leclerca na drugo mesto. Zdaj bosta Monačana lovila še Sainz in Hamilton.



Še 17 krogov: 1. Verstappen, 2. Leclerc, 3. Russel, 4. Sainz, 5. Hamilton, 6. Perez, 7. Norris, 8. Alonso, 9. Ocon, 10. Bottas.



Še 18 krogov: Hamilton zadnji na drugi postanek. Russell pa napada Leclerca, ki se mu z belimi gumami dirka podira.



Še 20 krogov: Hamilton, ki čaka na dež, a ga očitno ne bo dočakal, vodi.



Še 22 krogov: Sainz je menjal gume in izbrali so mu hitrejše rdeče.



Še 23 krogov: 1. Sainz, 2. Hamilton (prva dva brez drugega postanka), 3. Verstappen, 4. Leclerc, 5. Russell, 6. Perez, 7. Norris, 8. Ricciardo.



45. krog: Verstappen je še drugič prehitel Leclerca, ki z belimi gumami nima odgovora.



42. krog: Napaka Verstappna. Zavrtel se je! A je ujel dirkalnik. Je pa spet za Leclercom, a le sekundo za njim. Medtem v bokse Perez.



41. krog: Kaže, da ga je Ferrari polomil! Verstappen z rumenimi gumami mimo Leclerca. Sta tretji in četrti. Pred njima vodi Sainz pred Hamiltonom. Sta brez drugega postanka.



40. krog: Vodilni Leclerc na bele gume, Russell na hitrejše rumene gume. Očitno močnejšega dežja nihče ne pričakuje. A George se je na stezo vrnil za Verstappnom.



39. krog: Drugi postanek za Verstappna. 30 krogov pred ciljem. Znova gume za suho stezo.



39. krog: "Zelo je spolzko," sporoča Russell. Verstappen je že na Sainzovem izpuhu.



38. krog: 1. Leclerc, 2. Russell +4,6, 3. Sainz +6,0, 4. Verstappen +7,0, 5. Hamilton, 6. Perez, 7. Norris, 8. Ricciardo, 9. Stroll, 10. Ocon.



34. krog: Russella je zdaj ujel še Sainz. Medtem pa prve kaplje dežja.



32. krog: 1. Leclerc, 2. Russell, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Perez, 7. Norris, 8. Ricciardo, 9. Stroll, 10. Ocon, 11. Alonso.



31. krog: V četrtem poizkusu je Leclercu le uspelo! Zelo pozen je bil v prvem zavoju.



30. krog: Dvoboj za vodstvo v prvih treh zavojih se nadaljuje že tretji krog zapored. Russel agresivno zapira linije in ne da prvega mesta Leclercu.



28. krog: Kolo ob kolesu Leclerc in Russell. Monačanu napad po zunanji strani ni uspel.



27. krog: Samo pol sekunde prednosti vodilnega pred Leclercom, ki že napada!



24. krog: 1. Russell, 2. Leclerc, 3. Sainz, 4. Verstappen, 5. Hamilton, 6. Perez, 7. Norris, 8. Bottas, 9. Džov, 10. Ricciardo.



22. krog: Postanek Leclerca, ki se vrača za vodilnim Russellom, a tik pred Sainza.



20. krog: Leclerc še brez postanka in vodi. Na menjavo Hamilton, ki se je vrnil za Verstappna.



18. krog: V bokse Sainz. Počasna menjava. Izgubil je sekundo. Na stezo nazaj za Russellom.



17. krog: Russell na prvi postanek v bokse. Za njim na menjavo pnevmatik tudi Verstappen. Pred tem sta šla že oba McLarna.



15. krog: Ferrarija sta že tik za vodilnim Russellom. Nato 10 sekund zaostanka do Hamiltona in Verstappna.



14. krog: 1. Russell, 2. Sainz, 3. Leclerc, 4. Hamilton, 5. Verstappen, 6. Perez, 7. Norris, 8. Ocon, 9. Alonso, 10. Ricciardo.



12. krog: Hamilton v prvem zavoju mimo Norrisa na četrto mesto, v drugem zavoju pa mimo mladega Britanca še Verstappen.



10. krog: 1. Russell, 2. Sainz, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Verstappen, 7. Perez, 8. Ocon, 9. Alonso, 10. Ricciardo.



7. krog: Vodilnemu sporočajo, da vsaj še pol ure ne bo dežja. Verstappen je medtem že šesti. Še mimo Ocona. Perez pa mimo Alonsa.



5. krog: Russell ima 2 sekundi prednosti pred Sainzom. Ima pa mehkejše gume. Alonsa je dvakrat zaneslo in Verstappen gre mimo na 7. mesto.



3. krog (dirka se nadaljuje): 1. Russell, 2. Sainz, 3. Leclerc, 4. Norris, 5. Hamilton, 6. Ocon, 7. Alonso, 8. Verstappen, 9. Perez, 10. Magnussen.



2. krog: Virtualni varnostni avto. V drugem zavoju je nekaj razbitin z dirkalnikov na stezi. Nekaj manjših trčenj je bilo v ozadju.



Štart! Sainz je napadel Russella, a se je Britanec ubranil. Voznik Mercedesa ostaja pred Ferrarijema. Hamilton s sedmega na peto mesto, Verstappen z desetega na osmo.



Krog za ogrevanje. 60-odstotna možnost dežja. Za zdaj je še suho.



Še 10 min do štarta: Vse več oblakov nad Budimpešto. Prihaja fronta, prihaja dež.



Še 20 min do štarta: "Če na štartu obdržimo prvo mesto, smo prvi iz prvega zavoja in dobro opravimo postanke, lahko zmagamo," napoveduje vodja Mercedesove ekipe Toto Wolff. George Russell je prvič na prvem štartnem mestu.



Še pol ure do štarta: Oba dirkača Red Bulla bosta nastopila z novimi deli v pogonskem sklopu. Ker še nista presegla tri dovoljene, ohranjata štartna mesta - Verstappen 10. in Perez 11. Nov Hondin oziroma Red Bullov pogonski sklop ima tudi Gasly, ki pa je dovoljene že porabil in bo štartal na začelju oziroma iz boksov.

Dirka na Hungaroringu je 13. v letošnjem prvenstvu, še četrta v super zanimivem julijskem nizu štirih dirk in obenem zadnja pred poletnimi počitnicami. Po njej namreč sledi skoraj enomesečni premor do VN Belgije, ki bo zadnji konec tedna v avgustu.

Potrpežljivost, pravi Verstappen. Foto: Reuters Vodilni v prvenstvu Max Verstappen (Red Bull), ki je pred tednom dni na VN Francije zmagal že sedmič v sezoni, je šele v peti štartni vrsti. Zadnjega hitrega kvalifikacijskega kroga ni mogel odpeljati zaradi težav s pogonskim sklopom. "Ne vem, kaj točno je bilo narobe. Upam, da lahko vse rešimo," je aktualni prvak dejal takoj po koncu kvalifikacij. Deseto štartno mesto na Hungaroringu ni idealno, a Nizozemec se ne predaja. "Vem, da je na tej stezi zelo težko prehitevati. Treba bo biti potrpežljiv. Letos smo že videli, da se v nedeljo lahko marsikaj zgodi."

Razočarani Sainz Foto: Reuters Ferrarijeva voznika sta favorita dirke. Drugouvrščeni Carlos Sainz je po kvalifikacijah objokoval zapravljeno priložnost za "pole position", češ da je imel tempo zanj, tretji Charles Leclerc pa je tožil zaradi slabega delovanja pnevmatik. "Mislim, da imamo hitrost. Štart in pnevmatike bodo igrale ključno vlogo. Mercedesova hitrost je uganka. Bomo videli, če jih lahko prehitimo že na štartu. Mislim, da bo zanimiva dirka," napoveduje Sainz. Ekipnih ukazov ne bo, sporočajo iz Ferrarija. "Gremo na zmago," sta v en glas zatrjevala Sainz in Leclerc.

Mercedes je res uganka. Še njim ni bilo jasno, kako je George Russell lahko osvojil prvi štartni položaj. V petek so imeli šele peti najhitrejši dirkalnik (tudi za McLarnom in Alpinom). Na zadnjih velikih nagradah so imeli sicer boljši ritem na dirki kot na kvalifikacijah. "Vemo, da imamo na dirki hitrejši avto kot na kvalifikacijah. Če bo temu tako tudi tokrat, bom šokiran," je poudaril Russell, ki se zaveda, da bo njegova premierna zmaga pravi mali čudež.