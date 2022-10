Ni še konec, v formuli 1 se zdaj dirka za ugled in denar

Čeprav je svetovni prvak odločen (Max Verstappen), pa rekordno dolga sezona formule 1 še ni končana. Sledijo še štiri dirke, tri bi že zaradi samega dirkališča morale biti zelo zanimive (Austin, Ciudad de Mexico in Interlagos), tako kot bosta zanimiva lov na rekorde in bitka za konstruktorske točke, ki prinašajo denarne nagrade Fie.

Charles Leclerc Foto: Reuters Tudi na zadnjih štirih dirkah prvenstva formule 1 2022 je marsikaj v igri. Ne samo tisto, kar za dirkače šteje največ – zmage. Za ekipe je najpomembnejši konstruktorski seštevek, na podlagi katerega Mednarodna avtomobilistična zveza (Fia) razdeli denarne nagrade. Prvak še ni odločen, je pa prednost Red Bulla (619 točk) tolikšna, da ga bo Ferrari (454 točk) težko ujel. Pravzaprav je še Mercedes (387) bliže Ferrariju. Samo 13 točk pa na četrtem in petem mestu loči Alpine in McLaren. Še bližje sta si v boju za šesto mesto Alfa Romeo in Aston Martin ter v boju za osmo Haas in Alpha Tauri.

Konstruktorski seštevek pred zadnjimi štirimi dirkami:



1. Red Bull 619 točk

2. Ferrari 454

3. Mercedes 387

4. Alpine 143

5. McLaren 130

6. Alfa Romeo 52

7. Aston martin 45

8. Haas 34

9. Alpha Tauri 34

10. Williams 8

Lando Norris Foto: Reuters Denarne nagrade iz leta v leto nekoliko variirajo. Pred nekaj leti je denimo prvak dobil 66 milijonov ameriških dolarjev, drugouvrščeni 10 milijonov manj in tretji 20 milijonov manj. Razlika v izplačilu med četrtim in petim mestom je bila tri milijone. Za manjše ekipe vsak milijon šteje: ni torej enako, če dobiš 21 milijonov za osmo ali 18 milijonov za končno deveto mesto v konstruktorskem seštevku.

Kako je Red Bull lahko prvak že to nedeljo

Če bo imela ekipa svetovnega prvaka Maxa Verstappna po nedeljski dirki za VN ZDA več kot 147 točk prednosti, bo petič prvak oziroma prvič po letu 2013, torej prvič po obdobju štiriletne premoči s Sebastianom Vettlom. S štirimi naslovi med ekipami, šestimi s svojimi dirkači in 89 zmagami je Red Bull že zdaj ena najuspešnejših ekip vseh časov, pa čeprav v formuli 1 nastopa šele od leta 2005. Več konstruktorskih naslovov imajo Ferrari (16), Williams (devet), McLaren in Mercedes (po osem) ter Lotus (sedem).

Boj za podprvaka in Hamiltonov boj za ugled

Lewis Hamilton Foto: Reuters Napeta pa bo tudi bitka za končno drugo mesto v seštevku dirkačev. Sergio Perez ima točko prednosti pred Charlesom Leclercom. Za Mehičana bi bilo drugo mesto največji uspeh v karieri. Letos je dvakrat tudi zmagal. Za Monačana pa bo pravzaprav drugo ali tretje mesto razočaranje in poraz, potem ko je sezono začel z dvema zmagama in drugim mestom ter se je zdelo, da je prvi kandidat za prvaka.

Dirkaški seštevek pred zadnjimi štirimi dirkami:



1. Max Verstappen* (Red Bull) 366 točk

2. Sergio Perez (Red Bull) 253

3. Charles Leclerc (Ferrari) 252

4. George Russell (Mercedes) 207

5. Carlos Sainz (Ferrari) 202

6. Lewis Hamilton (Mercedes) 180

7. Lando Norris (McLarten) 101

8. Esteban Ocon (Alpine) 78

9. Fernando Alonso (Alpine) 65

10. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46



* svetovni prvak

George Russell Foto: Reuters V središču pozornosti bo tudi Lewis Hamilton. Tudi pri sedemkratnem svetovnem prvaku bo šlo bolj za ugled. Trenutno je 27 točk za ekipnim tekmecem v Mercedesu. George Russell ima 207 točk. Starejši od Britancev sicer dobiva kvalifikacijski boj – z 11 proti sedem. Doslej je Hamilton za ekipnim kolegom prvenstvo končal samo dvakrat – leta 2016, ko je bil drugi, prvak pa Nico Rosberg, ter leta 2011, ko je bil peti, Jenson Button pa podprvak. In tukaj je še rekordni niz sezon z vsaj eno zmago. Trenutno si ga s 15 sezonami deli z Michaelom Schumacherjem. Letos pa zmage še nima.

Rekordi na dosegu roke: največ zmag in točk v sezoni

Sergio Perez Foto: Reuters Rekord, ki bo do konca prvenstva skoraj zagotovo padel, pa je največ zmag v enem letu. Tega imata Michael Schumacher in Sebastian Vettel s po 13 zmagami. Verstappen je trenutno pri 12 zmagah. Samo na zadnjih sedmih dirkah je zmagal šestkrat. Ob taki premoči bo torej skoraj zagotovo dobil še dirko, dve ali več. Pade pa lahko tudi točkovni rekord, ki ga ima Hamilton (419). Nizozemec je trenutno pri 365 točkah, na voljo pa jih je še 112. Točkovni rekord lahko doseže tudi Red Bull, ki je pri 618 točkah. Najuspešnejši do zdaj je bil Mercedes leta 2016, ko sta Robert in Hamilton skupaj zbrala 765 točk. Zaradi različne dolžine sezon in sprememb v točkovanju sicer tovrstne statistike niso povsem primerljive.

Morda pa lahko en tolažilni rekord vzame Leclerc. Čeprav vprašanje, če to odtehta vsa letošnja razočaranja. Pravzaprav zaradi tega rane še bolj skelijo. Ima namreč devet najboljših štartnih položajev. Ferrarijev rekord v eni sezoni pa je 11. Leta 2001 ga je dosegel Schumacher. A legendarni Nemec je takrat devetkrat zmagal in postal prvak, medtem ko ima Monačan letos le tri zmage.

Zadnja priložnost, da se dokaže Mick Schumacher

Mick Schumacher Foto: Guliver Image Izpostavimo še Micka Schumacherja. Po dveh letih se mu sedež v formuli 1 izmika. Haas je s Kevinom Magnussenom pogodbo že podaljšal, z mladim Nemcem pač ne. Danski dirkač je letos sicer osvojil 10 točk več, a pravzaprav je bil na dirkah Schumacher večkrat uvrščen višje. Ekipni dvoboj na dirkah dobiva z 10 proti šest. Je pa res, da je točke osvojil le dvakrat. Ima jih 12. Morda ga v Haasovem dirkalniku naslednje leto zamenja še en voznik s slovitim priimkom. Na dveh prostih treningih se bo ob koncu sezone preizkusil Pietro Fittipaldi, Emersonov vnuk.