Bo vnuk legendarnega dirkača zamenjal Schumacherja?

Brazilec Pietro Fittipaldi bo ob koncu letošnje sezone formule 1 dobil priložnost za nastop na dveh prostih treningih. Kot je sporočila ekipa Haas, bo vnuk nekdanjega velikega zvezdnika tega športa Emersona Fittipaldija nastopil na petkovih prostih treningih na dirkah v Abu Dabiju in Mehiki. Za priložnost se je ekipi zahvalil z video sporočilom, ki ga je objavil na družabnih omrežjih.

🚨Driving for @HaasF1Team in FP1 at the Mexican and Abu Dhabi GP! Thank you to the team for the opportunity!🇧🇷Pilotando pela Haas F1 no México e Abu Dhabi! #f1 pic.twitter.com/iAvWSrDT37