Sainz v Austinu s prvega mesta, črn dan za Red Bull

"Za nami je res težek dan," je po kvalifikacijah dejal Verstappen, ki je pred enim letom v Austinu osvojil najboljši startni položaj.

Dirkaški svet F1 pa žaluje po smrti Mateschitza, lastnika dveh moštev v formuli 1. Verstappen, ki je pred slabima dvema tednoma po slavju v Suzuki praznoval nov naslov svetovnega prvaka, je bil videti povsem iz sebe. Petindvajsetletnega Nizozemca je močno prizadela novica o smrti ustanovitelja ekipe tik pred začetkom kvalifikacij.

