Prvi trening nikoli ne razkrije realne slike, ekipe predvsem preizkušajo material in različne nastavitve. Max Verstappen (Red Bull) je bil sicer dolgo vodilni, ob koncu pa je tarnal, da na sprednji osi nima nikakršnega oprijema. Vseeno je njegov čas zadostoval za drugo mesto. Prehitel ga je samo Carlos Sainz (Ferrari). Tretji čas je odpeljal Lewis Hamilton (Mercedes).

Na progi smo videli kar pet voznikov, ki niso redni dirkači. Dobili so priložnost nastopa na tem treningu. In zasedli so zadnjih pet mest. Drugouvrščeni v prvenstvo Charles Leclerc (Ferrari) je tako za eno uro dirkalnik prepustil lani podprvaku formule 2 Robertu Shwartzmanu, ki je odpeljal 16. čas, dve sekundi počasnejši od vodilnega Sainza.

VN ZDA, 1. prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 1:36,857

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,224

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,475

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,603

5. Sergio Perez (Red Bull) +0,658

6. Fernando Alonso (Alpine) +0,856

7. George Russell (Mercedes) +0,945

8. Pierre Gasly (Alpha Tauri) +0,953

9. Lando Norris (McLaren) +0,999

10. Sebastian Vettel (AstoN Martin) +1,184

11. Esteban Ocon (Alpine) +1,245

12. Guanju Džov (Alfa Romeo) +1,419

13. Alex Albon (Williams) +1,565

14. Juki Cunoda (Alpha Tauri) +2,041

15. Mick Schumacher (Haas) +2,065

16. Robert Shwartzman (Ferrari) +2,094

17. Alex Palou (McLaren) +3,054

18. Theo Pourchaire (Alfa Romeo) +3,318

19. Logan Sargeant (Williams) +3,468

20. Antonio Giovinazzi (Haas) +6,206

"Mick je med sezono res napredoval"

Mick Schumacher Foto: Reuters Edini trenutek drame na prvem treningu je bil že ob začetku, ko je proti zaščitni ogradi zdrsnil Antonio Giovinazzi, ki je dobil za en trening priložnost v Haasovem dirkalniku. Ga je pa ravno toliko poškodoval, da treninga ni mogel nadaljevati in je končal na zadnjem, 20. mestu. V nadaljevanju dirkaškega konca tedna bo v njem znova sedel njihov prvi voznik Kevin Magnussen.

Danski dirkač je pred začetkom VN ZDA podprl svojega ekipnega kolega Micka Schumacherja, ta še naprej nima pogodbe za prihodnje leto. Haas, ki je v četrtek dobil novega glavnega pokrovitelja za naslednjo sezono, namreč še naprej okleva z izborom drugega dirkača. "Mick je med sezono res napredoval. Na začetku leta mu dirkalnik ni bil všeč, manjkalo mu je nekaj samozavesti. Na zadnjih dirkah pa ga je zelo težko premagati. S takim dirkanjem si zagotovo zasluži mesto v štartni vrsti. Odločitev ni moja, mu pa želim vse dobro." Na prvem treningu je bil mladi nemški dirkač 15.