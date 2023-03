Ronaldova partnerica: Nihče ne ve, kako se v resnici počutim #video

V napovedniku druge sezone svojega šova I Am Georgina je 29-letna Georgina Rodríguez, izbranka Cristiana Ronalda, prvič spregovorila o smrti enega izmed dvojčkov ter povedala, da je za njo težko leto.

"Sledi mi več kot 40 milijonov ljudi. A nihče ne ve, kako se v resnici počutim. V tem letu sem v zelo kratkem času doživela najboljši in najhujši trenutek v svojem življenju," je povedala Rodriguezova, ki je lani aprila rodila dvojčka, deklico Bello Esmeraldo in dečka, ta je med porodom umrl. Ob tem je zajokala in dodala, da je življenje težko, a gre naprej. "Imam razloge, da sem močna in vztrajam," je povedala.

Kot je dodala, jo je njen partner Cristiano Ronaldo pri tem podpiral in jo bodril. "Do mene je zelo pozoren, zelo dober. Cristiano je ljubezen mojega življenja." Povedala je, da so zdaj njena prioriteta njeni otroci in družina. "Še vedno ostajam jaz, a nisem enaka. Ves čas moram biti v pogonu. Počutim se kot supermama in superženska," je dodala.

V novi sezoni šova, ki jo bodo začeli predvajati 24. marca, bodo prikazali njeno poslovno življenje in njeno običajno življenje, vse od rdečih preprog do letal in luksuznih potovanj. Rodriguezova, ki je s Cristianom zvezo začela leta 2016, ima z njim poleg dvojčice Belle še hčerko Alano. Portugalski superzvezdnik pa ima s pomočjo nadomestnih mater še 11-letnega sina Cristiana ml. in štiriletna dvojčka Evo in Matea.