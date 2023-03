29-letni nogometaš Benjamin Verbič, ki trenutno igra za grški Panathinaikos, in njegova nekdanja partnerica, ukrajinska manekenka Alvina Carenko, sta po razhodu na bojni nogi. Bitka nekdanjega para pa ne poteka v zasebnosti, ampak na družbenih omrežjih, kjer javno obračunavata drug z drugim.

Alvina, s katero sta leta 2021 dobila sina Maja, je Verbiča že lani obtožila nezvestobe. Na družbenih omrežjih je objavila posnetke, ki naj bi nastali v času tekem slovenske reprezentance v ligi narodov, na njih pa naj bi se domnevno omamljen Verbič zabaval z več dekleti. Posnetke je Ukrajinka pozneje izbrisala in niso več dostopni.

Februarja letos je na Instagramu, kjer običajno objavlja svoje vroče fotografije, Alvina v daljšem zapisu sporočila, da ji je poskušal Verbič vzeti skrbništvo nad sinom z "lažnimi in neumnimi obtožbami, da je mati njegovega otroka odvisnica in prostitutka". Dodala je, da Verbiču na sodišču ni uspelo in mu sporočila: "Bilo bi bolj koristno, če bi denar porabljal za otroka in v dobrodelne namene."

V sredo pa se je oglasil Verbič. "Žal mi je, da vas obremenjujem s tem, toda to moram storiti, ker poskuša z vsemi temi lažmi o mojem zasebnem življenju vplivati na grško pravosodje, medtem ko poskušam dobiti skrbništvo nad svojim sinom," je zapisal v zgodbi na Instagramu.

Verbičev zapis na Instagramu Foto: Instagram

"Čeprav to nikogar ne briga, bi rad razčistil, da sem heteroseksualen in da nisem bil nikoli v spolnem ali romantičnem razmerju z moškim ali transspolno osebo," je zapisal Verbič, "Alvina je ponaredila fotografije mojega nekdanjega dekleta Lilly (dodala ji je penis) in zdaj trdi, da sem bil v klubu s še dvema transspolnima osebama. To sta bili moja sestrična Jerneja in njena prijateljica Katja iz Slovenije."

"Če ne bi šlo za duševno zdravje mojega sina, bi bila vse to zame le nizkoproračunska komedija," je dodal, "Alvino sodno preganjam zaradi več kaznivih dejanj, njeno blatenje pa je le 'maščevanje'. Ob vseh svojih drugih 'atributih' je Alvina Carenko namreč tudi patološka lažnivka."

Kmalu za Verbičevo objavo se je na Instagramu znova ostro odzvala Alvina in Verbiča spet obtožila, da v tekmovalnem obdobju zahaja v nočne klube ter da ima posnetke, na katerih nogometaš "jemlje droge in v postelji leži z moškimi". Zagrozila mu je, da bo "razkrila še več", in navrgla, da "bi bilo bolje, da bi končal svojo športno kariero in se posvetil svojim najljubšim stvarem – drogam in zabavi".

