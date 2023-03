Ronaldo težko prenesel neuspeh v savdskem derbiju

V zadnjem mesecu je Cristiano Ronaldo s strelsko eksplozijo – na štirih tekmah je dosegel kar osem zadetkov – spomnil na predstave portugalskega superzvezdnika iz obdobja, ko je izstopal v najmočnejših evropskih ligah. Portugalec je začel razvajati tudi navijače Al-Nassra, s katerim je še pred današnjim derbijem z Al-Ettihadom vodil na lestvici, nato pa doživel boleč poraz. Izgubil je z 0:1, njegova strelska statistika pa je ostala prazna. Ni si priigral veliko priložnosti, tistih nekaj, pri katerih je vsaj malce zadišalo po zadetku, pa je ubranil 36-letni brazilski vratar Marcelo Grohe.

Edini zadetek na tekmi je dosegel Brazilec Romarinho, 32-letni napadalec, ki je v preteklosti v domovini zablestel pri Corinthiansu, od leta 2014 pa se dokazuje v bogatih deželah na Arabskem polotoku.

Že drugič letos izgubil proti nekdanjemu klubu Matjaža Keka

Ronaldo je deset krogov pred koncem prvenstva z Al Nassrom padel na drugo mesto. Foto: Reuters Ronaldo je tako doživel prvi poraz v prvenstvu Savdske Arabije. Odkar je v začetku leta prvič oblekel dres Al Nassra, je izgubil le dvakrat. Najprej v superpokalni tekmi (26. januarja), in to ravno proti Al Ittihadu (1:3), ki ga je v slabo voljo spravil še dobra dva meseca pozneje v prvenstvu. To je bil boleč poraz za Ronalda in ekipo, saj je Al-Nassr ostal brez vodilnega položaja. Al Ittihad ima deset krogov pred koncem 47 točk, Al Nassr pa eno manj, tako da bi znalo biti v boju za naslov prvaka še zelo razburljivo.

Ronaldo, ki na zadnjih dveh tekmah ni zadel v polno, je težko sprejel neuspeh v derbiju savdskega prvenstva. Po porazu proti Al-Ettihadu ni skrival razočaranja in slabe volje. Ob pogovoru s soigralci je nezadovoljno krilil z rokami, ob izhodu z igrišča pa jezno brcnil plastenke vode.

Kako je Ronaldo razočarano zapuščal zelenico po porazu v derbiju:

Cristiano Ronaldo taking out his frustration on the poor water bottles. pic.twitter.com/IgkN7hdseK — John McAuley (@_JMcAuley) March 9, 2023

Al Ittihad je sicer pred davnimi leti vodil tudi slovenski selektor Matjaž Kek. V Savdski Arabiji je deloval le kratek čas, po vrnitvi v Evropo pa sprejel ponudbo Rijeke, kjer je ostal dolgo in navdušil do te mere, da je prerasel v klubsko ikono reškega kluba in pridobil status najbolj spoštovanega Slovenca na Hrvaškem. Aktualni trener Al Ittihada je Portugalec Nuno Espirito Santo, ki je nazadnje vodil Tottenham, pred tem pa Wolverhampton, Porto, Valencio in Rio Ave.