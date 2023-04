En teden po igralčevem izginotju se njegova žena želi ločiti

Njegova žena trdi, da sta se z Bellom razšla že septembra, kot razlog za njun razhod pa navaja nepremostljive razlike.

Skupaj imata dvoletnega sina

Par, ki je bil poročen štiri leta, ima skupaj dvoletnega sina Wyatta. Leta 2019 sta se na skrivaj poročila.

Von Schmelingova zahteva primarno pravno skrbništvo nad njunim sinom, Bell pa ga bo imel pravico obiskovati.

Vlogo za ločitev je vložila en teden po tem, ko naj bi se pretekli teden sprla, kar je po navedbah policije privedlo do "morebitnega poskusa samomora". Igralec naj bi po podatkih policije družini pošiljal sporočila, da se bo "napil in storil samomor".

Omenjeni igralec je prejšnji teden veljal za "pogrešanega in ogroženega", je v objavi na Facebooku sporočila floridska policija. Nekaj ur kasneje so sicer sporočili, da so ga našli in da je z njim vse v redu.

