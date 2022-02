Vroči olimpijki na naslovnicah Playboya: Naravno je lepo

32-letna Janine Flock, ki tekmuje v skeletonu in je v Pekingu že tretjič nastopila na olimpijskih igrah, za naslovnico pozira gola na stolu, ki ga pokriva krznena odeja.

27-letna Lisa Buckwitz, ki je v bobu osvojila zlato na zimskih olimpijskih igrah 2018 v Pjončangu, gola pozira v odpeti svileni zeleni bluzi in razkriva prsi. Na fotografiji nosi zlato verižico, ki se ji ovija okoli pasu, zadnjice in levega stegna.

V spremljajočih intervjujih za Playboy sta Lisa Buckwitz in Janine Flock razpravljali o lepoti naravnih teles in poudarjali, da si ženske zaslužijo, da se počutijo samozavestno v svoji koži.

"Vsaka ženska je lahko gola in nihče se ne bi smel sramovati svojega telesa," je dejala Buckwitzeva. "Na primer, imam malo več mišic, pa kaj? Hotela sem pokazati, da je tudi to žensko telo. Kot tekmovalni športnici se mi ni treba skrivati. Nobeni ženski se ni treba skrivati."

Flockova, katere življenjepis vključuje deset medalj na svetovnih prvenstvih, je poudarila pomen pozitivne samopodobe. "Želim pokazati, da je naravno telo tudi lepo. To je tisto telo, na katerem ni lepotnih popravkov. Nisem imela nobenih lepotnih operacij in stojim za tem, kar imam," je povedala 32-letna Avstrijka. "Vsaka ženska je lahko ponosna na svoje telo. Pomembno je, da poleg športa občasno mislim tudi na druge stvari. Menim, da bi me to lahko celo dodatno spodbudilo."