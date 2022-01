Miha Šalehar: Devetindevetdeset odstotkov moških si domišlja, da so alfa samci #video

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo na Planetu ujamete od ponedeljka do sobote ob 7. uri, so tokrat govorili tudi o zagatah srednjih let. Voditelja oddaje Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa sta v studiu gostila radijca, kolumnista in pisatelja Miho Šaleharja, ki je o tem napisal knjigo Pustolovec zmote: patetični priročnik za razumevanje priletnega alfa samca.

"Knjiga je ena taka rekapitulacija prve polovice življenja. Ti se rodiš, in pri devetih mesecih te dajo v neke jasli, in od takrat naprej te vzgajajo večinoma institucije, popularna kultura, marketing in tako naprej. In ti, ker si priden človek, delaš tako, kot so ti rekli. Narediš tisti faks, greš na banko po kredit, zaplodiš otroke, se ločiš, kupiš par avtomobilov na lizing, in če si relativno priden zasledovalec tega mita, ki so ti ga prodali, prideš do leta 45, kjer ugotoviš, da si nekako na aritmetični sredini življenja, pa da si vse kljukice odkljukal, tako kot so ti rekli. Jaz sem priden, zakaj se zdaj ne počutim 'ful' dobro, če sem naredil vse, kar so mi rekli. In sem šel nekako skozi te zapise brskat malo po vzrokih, ki bi mi pomagali dojeti, v čem je sploh smisel živeti na način, kot nam rečejo, da moramo. Ker vsi to počnemo do neke mere," je svoje zadnje knjižno delo opisal Miha Šalehar. Več v zgornjem videu.

Celoten pogovor z Miho Šaleharjem v oddaji Jutro na Planetu pa si lahko pogledate na planeteka.si.

