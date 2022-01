Vikend filmskih premier na Planetu

V soboto ob 19.45 se bomo na Planetu nasmejali komediji Miza št. 19 (Table 19) z Anno Kendrick v glavni vlogi, film pa bo predvajan premierno na slovenskih televizijah. Poleg Anne Kendrick, nominiranke za oskarja, v filmu igrajo tudi Lisa Kudrow, znana iz serije Prijatelji, Craig Robinson (The Office), Margo Martindale (Deklina zgodba) in June Squibb, tudi nominiranka za oskarja.

Edinstvena Anna Kendrick tokrat igra Eloise, ki naj bi bila častna družica na poroki svoje prijateljice, vendar so ji to vlogo odvzeli, potem ko ji je fant in nevestin brat ter poročna priča dal košarico. Eloise sklene kljub temu priti na poroko, saj je bila povabljena, in ne nazadnje gre za njeno najboljšo prijateljico. Posadijo jo za zloglasno mizo št. 19 v ozadju, skupaj z drugimi nezaželenimi gosti: mladoletnimi čudaki, družbenimi neprilagojenci in povabljenci iz gole vljudnosti, za katere si nihče ni mislil, da se bodo tam tudi v resnici prikazali. Medtem ko se med neznanci tkejo prijateljske, romantične in druge nenavadne vezi, razočarana Eloise odkrije, da se sreča in ljubezen lahko zgodita tudi v najbolj pričakovanih okoliščinah.

Premiera meseca je Labirint: Zaton

V nedeljo ob 20.45 pa bo na Planetu še filmska premiera meseca, akcijski triler Labirint: Zaton (Maze Runner: The Death Cure). Gre za zaključni del trilogije Labirint, v katerem osrednji lik Thomas tokrat svojo skupino pobeglih Jasnikov popelje na njihovo poslednjo in najbolj nevarno odpravo. Da bi rešili svoje prijatelje, morajo vdreti v legendarno Poslednje mesto, labirint pod nadzorom organizacije ZLOBA, ki se utegne izkazati za najbolj smrtonosni labirint do zdaj. Vsakdo, ki bo prišel ven živ, bo dobil odgovore na vprašanja, ki si jih Jasniki zastavljajo že od trenutka, ko so sploh prispeli v labirint.

V glavni vlogi se znova vrača Dylan O'Brien, igrajo tudi Thomas Brodie-Sangster, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito in Patricia Clarkson, nominiranka za oskarja. Tudi tretji del razburljive trilogije, ki temelji na literarnih uspešnicah Jamesa Dasherja, je bil v kinoblagajnah zelo uspešen, saj je po začetku predvajanja leta 2018 po svetu zaslužil skoraj 300 milijonov dolarjev. Celotna filmska trilogija se je približala milijardnemu dobičku, Labirint: Zaton pa velja za film z najbolj dodelanimi in drznimi akcijskimi prizori, ki so jih igralci večinoma odigrali sami.

Film Labirint: Zaton bo na Planetu v nedeljo ob 19.45.



