Gorski reševalec izpod Brane rešil prestrašenega psa, a še prej mu je odstopil svoj sendvič

Na spletnem portalu kamnik.info so objavili zgodbo o posebni reševalni akciji. Posebni zato, ker tokrat ni šlo za reševanje pohodnika ali gornika, ampak za štirinožnega kosmatinca Jimmyja, ki se je "zaplezal" na skalni polici pod vrhom poledenele Brane.

Prestrašenega psička je v petek dopoldan našel in v dolino na varno pripeljal kamniški gorski reševalec in strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi, ki ga širša javnost pozna kot dragocenega sogovornika na temo razmer in varnosti v gorah.

Informacijo o pogrešanem mejnem ovčarju Jimmyju so pred dvema dnevoma objavili prav na spletni strani kamnik.info. Lastnik ovčarja je povedal, da se je kuža izgubil na območju med Kamniškim sedlom, Brano in Tursko goro. Objava je vzbudila ogromno odzivov, pritegnila pa je tudi pozornost Matjaža Šerkezija.

Ker ga je skrbelo, da bi "morebitno preveč zagreto iskanje pogrešanega ljubljenčka privedlo do nesreče, se je proti Kamniškemu sedlu in Brani podal tudi sam". Že zjutraj so se namreč po poročanju kamniškega portala na družabnih omrežjih začele pojavljati informacije, da so obiskovalci Kamniškega sedla slišali psa jokati oz. tuliti nekje pod poledenelo Brano.

Rdeča puščica označuje mesto, kjer je Šerkezi našel in od koder je rešil pogrešanega štirinožca. Foto: Matjaž Šerkezi

Šerkeziju je pogrešanega psa res uspelo najti, in sicer "zaplezanega" na eni izmed skalnih polic nad Šijo, skoraj pod vrhom Brane, s katere si kuža ni upal sam. Gorski reševalec se je reševanja lotil tako, kot bi se lotil reševanja planinca. Na poledenelem in nevarnem terenu se je moral najprej varno sidrati s pomočjo cepina in derez, saj bi lahko nepričakovan sunek vetra povzročil usoden zdrs obeh. Še prej je ovčarju odstopil svoj sendvič, ki je kužku po ledeni noči na mrzli in vetrovni gori še kako teknil, hkrati pa mu je okrepčilo vlilo in vzbudilo dovolj poguma in zaupanja, da si je nazadnje le upal skočiti s police. Najprej na Šerkezija in nato na tla.

Šerkezi, ki se tudi sam v gore večkrat poda v pasji družbi, je po uspešni reševalni akciji povedal, da je kuža ob reševanju pokazal več iskrene hvaležnosti in veselja kot marsikateri planinec, ki ga iz kočljive in nevarne situacije v gorah rešijo gorski reševalci.

Tudi za pohodnike so trenutne razmere v gorah zahtevne in jih ne gre jemati zlahka. Teren je poledenel, kložast in poln nevarnosti. Brez primerne opreme in znanja o njeni uporabi se v gore raje ne podajajte.

