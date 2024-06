Območja, prizadeta v lanskih poletnih poplavah, so zdaj varna za obiskovanje, zato lahko letos obisk z bolj obremenjenih delov Slovenije usmerimo na Koroško in v Zgornjo Savinjsko dolino, sporočajo iz Planinske zveze Slovenije (PZS). Skupaj z gorskimi reševalci pred poletno gorniško sezono spet pozivajo k dobri predpripravi na varen odhod v gore.

Kot je na novinarski konferenci na Mozirski koči poudaril podpredsednik PZS Martin Šolar, se je nepredvidljivost vremena kot velik izziv lani izkazala tudi v hribih, zato je ključno, da pred odhodom na turo in tudi vmes pri zanesljivih virih preverimo vremensko napoved. "Marsikatera planinska pot v sredogorju in visokogorju, sploh na severnih pobočjih, je še pod snegom, zato se primerno opremimo in upoštevajmo priporočila planinske zveze in gorske reševalne zveze. Slednji imajo namreč že v začetku sezone ogromno dela, v poletnem času pa bodo dežurali vsak dan.

Šolar je spomnil, da so bila po avgustovskih ujmah mnoga gorska in hribovita območja v Sloveniji prizadeta, nekatera sploh niso bila dostopna, mnoge poti so bile poškodovane, koče zaprte. Kot je zagotovil, so zdaj ta območja znova varna za obiskovanje, planinske poti so večinoma urejene in planinske koče odprtih vrat pričakujejo obiskovalce.

"Letos tako lahko obisk usmerimo z bolj obremenjenih delov Slovenije na Koroško in v Zgornjo Savinjsko dolino, podpremo domačine in se tako tudi izognemo poletni gneči," je še dodal. Tudi zato krovna planinska organizacija to soboto tradicionalni dan slovenskih planincev organizira v Črni na Koroškem.

Foto: Ana Kovač

Vreme preverjajte pri verodostojnih ponudnikih

Ker je vreme še posebej v hribih nepredvidljivo, gorski reševalci "vsem pohodnikom priporočajo, da pred odhodom na turo večkrat in pri zanesljivih virih, zlasti pri Arsu, preverijo vremensko napoved ter se v gore odpravijo zgodaj zjutraj, saj so poleti v popoldanskem času večkrat možne nevihte.

Pohodniki morajo tudi med turo po besedah podpredsednika Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS) Klemna Belharja preverjati radarsko sliko, še posebej, če je večja verjetnost neviht. "Poleti upoštevajmo možnost hude vročine in poskrbimo za zadosten vnos brezalkoholne tekočine ter se primerno opremimo za prečkanje snežišč v zgodnjem poletju, za kar potrebujemo dereze in cepin," je dodal.

V prvi pomoči naj bodo tudi zdravila proti alergijam

Foto: Ana Kovač

Strokovni sodelavec PZS Matjaž Šerkezi je poudaril, da morajo vse večkrat pomagati posameznikom z različnimi bolezenskimi stanji, saj so ljudje aktivni tudi v visoki starosti. "Zato je dobro, da imajo s sabo vedno zdravila, ki jih redno uporabljajo doma, ter ne pretiravajo z dokazovanjem svojih moči," je poudaril. Pozval je tudi k primerni zaščiti pred klopi.

Generalni sekretar PZS Damjan Omerzu je predstavil nove opozorilne info table, ki jih bodo namestili na nekaterih najbolj problematičnih in najbolj obljudenih točkah, kjer obiskovalci pridejo v stik z zahtevnimi potmi, kot sta na primer Vršič in Komarča. Zaradi povečevanja števila nesreč v gorah med tujci, vsakoletnega rekordnega števila nesreč v gorah ter boljšega informiranja turističnih delavcev in tujih turistov so v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo pripravili tudi osvežene vsebine za varnejši obisk slovenskih gora.

Kar v 40 odstotkih rešujejo tujce

Foto: Ana Kovač

Dežurna ekipa gorskih reševalcev ima sicer že v prvih dneh dežurstva veliko dela. Lani so gorski reševalci izvedli 687 intervencij, 20 več kot leto prej, največ na območjih Bohinja in Tolmina. S helikopterjem so morali na pomoč priskočiti 295-krat, letos že 58-krat, je povedal predsednik GRZS Gregor Dolinar. V več kot 40 odstotkih primerov je šlo za tujce, med katerimi je bilo največ Nemcev, Čehov, Italijanov in Avstrijcev.