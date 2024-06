Čeprav temperature v teh dneh že kažejo svojo poletno moč, na planinsko turo ne pozabite vzeti toplih oblačil, kar pomeni tudi kapo in rokavice, ne glede na to, kako čudno se to morda sliši, niti na zdravila proti alergijam. Teh je namreč tudi med planinci vedno več, opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

Ko se odpravite v gore, preverite aktualne razmere in vremensko napoved (najbolj verodostojne informacije najdete na spletni strani ARSO - napoved za gorski svet), ne pozabite pa niti na opremo v nahrbtniku, kjer naj bo poleg tekočine in hrane še marsikaj drugega.

"V gore se obvezno podamo z nahrbtnikom in priporočljivo planinsko opremo, kot so topla oblačila, naglavna svetilka, kapa in rokavice ter prva pomoč," polaga na srce strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

"Poskrbimo tudi za kakovostno obutev. Držimo se planinskih poti, označenih s Knafelčevo markacijo. Brezpotja so namenjena samo najizkušenejšim. Bivaki niso turistične destinacije in do njih vodijo zahtevna brezpotja, ki zahtevajo znanje in izkušnje. Prenočevanju in nadomestitvi izgubljene tekočine in energije so namenjene planinske koče, a imejmo v mislih, da to ni klasičen gostinski objekt z visoko kulinariko, ampak nam nudijo osnovno zavetje in oskrbo," poudarja Šerkezi.

Foto: Ana Kovač

Ne pozabite na zdravila!

Glede na to, da je v gorskem svetu vedno več intervencij posameznikov z različnimi bolezenskimi stanji, saj so ljudje aktivni v visoki starosti, kar je dobrodošlo in pozitivno, pa ne smemo pa pozabiti, da se lahko kronične bolezni, kot so srčne težave, visok krvni tlak in sladkorna bolezen, zaradi posebnega gorskega okolja hitro zapletejo, zato je pomembno, da imamo vedno pri sebi tudi ustrezna zdravila.

"Vedno imejte s sabo zdravila, ki jih doma redno uporabljate, ne pretiravajte z dokazovanjem svojih moči, v gore se odpravite takrat, ko je vročinska obremenitev nizka in izberite cilj letom primerno," dodaja Šerkezi in posebno opozorilo namenja klopom.

"Kače naj obiskovalci gora opazujejo le od daleč, tudi medved bo pobegnil, najnevarnejši je dejansko majceni klop. Zato je treba poskrbeti za preventivo, učinkovito je cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu ter obvezno tuširanje doma in pregled kože, če smo kakšnega prinesli domov, oblačila pa operemo."

Seveda ne pozabite niti na zaščito pred soncem, in sicer dolga oblačila oz. kremo z zaščitnim faktorjem, na glavi naj bo pokrivalo, oči pa zavarujemo s kakovostnimi sončnimi očali.

