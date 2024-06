Množica planincev s srcem za Črno na Koroškem #foto

Kdor dela s srcem, ga pot prej ali slej pripelje v Črno na Koroškem, je bilo vodilo okrog tisoč planincev iz vse Slovenije in še čez mejo, ko so se pred dnevi zbrali na dnevu slovenskih planincev in tako ob začetku poletne pohodniške sezone tudi simbolno podprli domačine in turizem v krajih, ki so jih lanske poplave najbolj prizadele.

Foto: Manca Ogrin/PZS Planinska skupnost je pokazala, da ni pozabila na Koroško, in simbolno - z obiskom - podprla njihov turizem. Koroška je znova varna za obiskovanje, planinske poti so večinoma urejene in planinske koče pričakujejo obiskovalce. Tradicionalni dan slovenskih planincev so ob začetku poletne planinske sezone z roko v roki organizirali Planinska zveza Slovenije (PZS) in Planinsko društvo Črna na Koroškem, ki letos praznuje 75 let. Celodnevni planinski utrip so poleg druženja zaznamovali pohodi, plezanje ferat, turnokolesarski izlet, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev in druga doživetja za mlade planince, družine in odrasle.

Foto: Manca Ogrin/PZS Planinci od blizu in daleč so se iz Črne odpravili na Pikovo in Navrški vrh, iz Koprivne do cerkve Sv. Ane z znamenito Črno Marijo in od Doma na Smrekovcu v Črno, inPlaninci pa so obiskali energijski park Bistra. Veliko zanimanja je poželo plezanje ferat Mučevo in na Olimpline ter spust z Olimplinom, najdaljšo jeklenico v tem delu Evrope. Turni kolesarji so zavrteli pedale do Najevske lipe, matere vseh lip. Mlade planince so navdušili adrenalinski park, mini K-24 za najmlajše, prikaz dela markacistov, gorskih reševalcev GRS Koroške in Slovenske vojske, ustvarjalne delavnice in plezanje na plezalnem stolpu, Vesela planinska šola pa je vsem generacijam zabavno predstavila varstvo gorske narave.

Foto: Manca Ogrin/PZS

Foto: Manca Ogrin/PZS V Črni na Koroškem sta osrednjo prireditev začela prihod praporščakov 49 planinskih društev in planinska himna Oj, Triglav, moj dom v izvedbi seksteta Ajda. Množico planincev je pozdravil predsednik PZS Jože Rovan: "V gore ne hodimo samo zaradi ljubezni do narave in gora, mnogim nam veliko pomeni tudi druženje, na poteh, ob večerih v planinskih kočah, na taborih in ob priložnostih, kot je današnja v Črni. Prišli smo od vsepovsod, da si ponovno stisnemo roke in zaželimo čim več lepih sončnih dni v gorah. In s prihodom v Črno, po tragični ujmi, ki so jo ti kraji doživeli v lanskem avgustu, želimo izraziti tudi moralno podporo domačinom. Naša planinska društva smo že lani jeseni spodbudili, naj letos načrtujejo izlete v te kraje in tako vsaj malo prispevajo k oživitvi turizma."

Foto: Manca Ogrin/PZS

Foto: Manca Ogrin/PZS Iskreno vesela planinskega vrveža je bila tudi županja občine Črna Romana Lesjak, tudi sama ljubiteljica gora, ki je povabila še na avgustovski K24 ultra trail in se poklonila množici prostovoljcev: "Zahvala PD Črna na Koroškem, MDO PD Koroške in Črjanski košti, zahvala vsem, ki predano skrbite za planinska društva, markacistom za urejene planinske poti, čestitke praporščakom. Lahko se poklonimo vsem, ki prostovoljno delate s srcem za planine in planinstvo, mi vsi skupaj pa danes s srcem za Črno."

Foto: Manca Ogrin/PZS "Skupaj preživljamo dan slovenskih planincev v osrčju koroških hribov in le nekaj korakov iz centra vasi je potrebnih, da nas privabijo prelepe alpske doline, bogate z živalstvom in rastlinstvom, ki jih obdajajo zeleni gozdovi in hribi, nad njimi pa se skrivajo mogočne Peca, Raduha, Olševa in Uršlja gora. Ljudje, ki tam živijo, nas vabijo, da se odpravimo k njim in s tem podpremo Koroško, saj so v lanskih poplavah poleg škode doživeli še hud udarec slabe sezone," je bila množičnega obiska vesela predsednica PD Črna na Koroškem Virginija Špeh. Da "nikoli ni prepozno, da dosanjamo svoje sanje", je zbranim planincem položil na srce koroški alpinist Andrej Gradišnik, najstarejši Slovenec, ki se je povzpel na Everest.

Foto: Manca Ogrin/PZS