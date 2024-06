drugačen, saj so bile v izboru poti, ki so jih lanske vremenske ujme poškodovale. Namen je bil, da zmagovalni poti podarijo nujno potrebna finančna sredstva za obnovo. Glasovanje je končano, izbrana pa je bila slikovita Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, ki po poplavah ni prehodna. A obljubljajo, da bo že do sredine poletja.

Obnovljena bo tudi poz iz Tople na Peco. Foto: Matej Podgoršek Z osvojitvijo naziva naj planinska pot 2024 bo sredstva za obnovo prejela Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici, priljubljena lahka planinska pot, ki vas popelje v osrčje Kamniško-Savinjskih Alp do izvira Kamniške Bistrice. S podporo Zavarovalnice Triglav in s pomočjo več kot 40 markacistov Planinskega društva Kamnik bo pot predvidoma obnovljena do sredine letošnjega avgusta. Izbor Naj planinska pot je sicer del tradicionalne vseslovenske akcije Očistimo naše gore, ki poteka že 15. sezono.

V letošnji izbor se je poleg zmagovalne uvrstilo še pet planinskih poti, ki so bile prav tako poškodovane v lanskoletnih ujmah. Ker smo se lani soočili z izjemnimi razmerami zaradi neurij in poplav, so se v Zavarovalnici Triglav odločili, da naredijo še eno izjemno potezo. Sredstva za obnovo so tokrat podarili tudi drugouvrščeni Poti od jame Topla do Male Pece na Koroškem, ki ji je zmaga ušla za las, zanjo pa skrbi PD Mežica.

Zmagovalna pot je še zaprta

Koželjeva pot je potrebna skoraj celotne obnove s krajšimi presledki. Na novo bo potrebno obnoviti približno 2,5 kilometra poti. To pomeni, da bo treba izdelati šest mostov preko grap in potokov, odstraniti podrto drevje, sanirati skoraj zamašen pretok reke Kamniške Bistrice v soteski Mali Predoselj in še mnogo več. "Po grobi oceni bo za celotno obnovo potrebnih od dva do tri tisoč delovnih ur. Koliko oseb bo sodelovalo pri delovnih akcijah, je zelo težko predvideti. Pri tem bi rad poudaril, da je naša prioriteta pohodnikom zagotoviti varno in prehodno pot od Mosta pri žičnici, mimo soteske Predoselj do Kamniške Bistrice, do Jurja, mimo Kraljevih studencev do soteske Predoselj, v dolžini 4.800 metrov," je ob razglasitvi zmagovalke izbora Naj planinska pot 2024 povedal Zdravko Bodlaj, načelnik Odseka za planinske poti PD Kamnik. Omenjeno društvo skrbi tudi za lansko zmagovalko, to je Pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, ki bo predvidoma obnovljena konec julija.

Dan slovenskih planincev v Črni na Koroškem

Kdor dela s srcem, ga pot prej ali slej pripelje v Črno na Koroškem, je bilo vodilo okrog tisoč planincev iz vse Slovenije in še čez mejo, ko so se 15. junija zbrali na dnevu slovenskih planincev in tako tudi simbolno podprli domačine in turizem v krajih, ki so jih lanske poplave najbolj prizadele. Celodnevni planinski utrip so poleg druženja zaznamovali planinski pohodi, plezanje ferat, turnokolesarski izlet, plezanje na plezalnem stolpu, prikaz dela markacistov in gorskih reševalcev in druga doživetja za mlade planince, družine in odrasle. Planinci od blizu in daleč so se iz Črne odpravili na Pikovo in Navrški vrh, iz Koprivne do cerkve Sv. Ane z znamenito Črno Marijo in od Doma na Smrekovcu v Črno. Tradicionalni dan slovenskih planincev 2024 so ob začetku poletne planinske sezone z roko v roki organizirali Planinska zveza Slovenije (PZS) in Planinsko društvo (PD) Črna na Koroškem, ki letos praznuje 75 let.

Na pomoč v ujmah poškodovanim potem

Pogled s Pece. Foto: Matej Podgoršek Simbolično so rezultate glasovanja za naj planinsko pot 2024 razglasili v sklopu dneva slovenskih planincev, ki ga je PZS minuli konec tedna organiziral v Črni na Koroškem. Ta regija je bila lani med najbolj prizadetimi v Sloveniji. "Ob poplavah in neurjih v Sloveniji poleti 2023, ki so povzročili zgodovinsko visoke škode, se je izkazalo, kako ranljivi smo. V Zavarovalnici Triglav smo v skrbi za naravo in širšo skupnost prepoznali potrebo po tem, da v sklopu akcije Naj planinska pot, s katero podpiramo tudi delo markacistov, obnovimo eno od planinskih (in hribovskih poti), ki jim neurja, plazovi in vetrolom niso prizanesli. Verjamemo, da bodo tudi druge poti, ki so se potegovale v izboru, lahko zasijale v novi podobi. Ker razglasitev poteka prav na Koroškem, ki so jo lanske poplave hudo prizadele, smo se odločili, da s podporo Planinskemu društvu Mežica pomagamo tudi pri obnovi planinske poti od Jame Topla do Male Pece," je ob predaji klina na dogodku povedala Tonja Vinkl Vončina, vodja poslovne enote Slovenj Gradec v Zavarovalnici Triglav.