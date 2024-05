Začenja se jubilejna deseta sezona akcije Naj planinska koča

Siol.net in Planinska zveza Slovenije danes začenjata jubilejno deseto sezono akcije Naj planinska koča . V njej letos sodeluje 147 slovenskih planinskih koč, od tega 27 visokogorskih in 120 planinskih koč na nižje ležečih predelih. Glasovanje, v katerem ljubitelji hribov in gora izbirajo svojo najljubšo planinsko kočo, bo trajalo do 11. septembra.

V deseti sezoni k planinarjenju spodbujamo družine

Deseta sezona akcije Naj planinska koča je posvečena družinam. Planinarjenje je lahko izjemno pozitivna oblika kakovostnega preživljanja družinskega prostega časa in prispeva h krepitvi družinskih vezi in ustvarjanju nepozabnih skupnih spominov. Hkrati je odlična priložnost za aktivno preživljanje prostega časa na svežem zraku, kar pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje. V sklopu desete sezone akcije Naj planinska koča bodo v ospredju predvsem nasveti pri izbiri destinacij za družinske planinske izlete v slovenskih hribih in gorah. Planinska zveza Slovenije že od leta 2013 planinskim kočam podeljuje certifikat Družinam prijazna planinska koča. Namen certifikata je privabiti čim več družin s pomočjo otrokom prijazne in prilagojene ponudbe.

Foto: Shutterstock

Podpora planinskim kočam in potem, ki so jih prizadele poplave

Posebno pozornost bomo v letošnji sezoni akcije Naj planinska koča namenili območjema Koroške in Zgornje Savinjske doline, ki so ju avgusta 2023 najbolj prizadele katastrofalne poplave. Določeni odseki planinskih poti so namreč še danes zaprti. V namen podpore tem območjem Planinska zveza Slovenija letošnji Dan slovenskih planincev organizira na Koroškem, in sicer 15. junija v Črni na Koroškem. Z namenom, da bi privabili čim večje število planincev v ta del slovenskih hribov in gora, bomo na Siol.net v letošnji sezoni izpostavljali planinske koče in poti iz teh dveh regij ter hkrati obveščali planince o stanju planinskih poti na tem območju.

Odločajo trije kriteriji: urejenost, gostoljubje in ponudba

Glasovanje za naj planinko kočo 2024 traja od 29. maja do 11. septembra. Planinci za svojo najljubšo planinsko kočo glasujejo na mediju Siol.net, na podstrani Naj planinska koča. Uporabniki jih ocenjujejo po treh kriterijih, urejenost, gostoljubje in ponudba. Po vsakem je mogoče dodeliti od ene do tri točke. Ena točka pomeni, da kočo po posameznem kriteriju ocenjujejo kot dobro, dve točki kot prav dobro in kot odlično, če ji namenijo tri točke.

Foto: Siol.net

Posamezni planinski koči lahko uporabnik skupaj dodeli največ devet točk. Te se med seboj seštevajo in na koncu bosta zmagali planinski koči, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oziroma najvišjo skupno oceno. En uporabnik lahko za posamezno planinsko kočo glasuje le enkrat v celotnem času glasovanjem. Lahko pa en uporabnik glasuje za več različnih planinskih koč, ki jim podeli točke po posameznih kriterijih.

Ob koncu glasovanja bosta za zmagovalki razglašeni dve planinski koči, ena planinska koča in ena visokogorska planinska koča, ki bosta v skupnem seštevku prejeli najvišje število točk oz. najvišjo skupno oceno.

Zmagovalki lanskoletne sezone

V deevti sezoni akcije ste bralci Siol.net za Naj planinsko kočo 2023 izglasovali Planinsko kočo na Sv. Jakobu, za Naj visokogorsko planinsko kočo 2023 pa Zavetišče v Hudičevem borštu. Lanskoletni zmagovalki letos in prihodnje leto ne bosta vključeni v glasovanje, zato zanju ni mogoče glasovati.

Foto: Janez Polajnar