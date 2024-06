Kam za konec tedna: na Govco po čudovit razgled

Če si želite pobegniti od vsakdanjega vrveža in se potopiti v mir narave, je izlet v hribe idealna izbira. A ker je planinarjenje med Slovenci iz leta v leto bolj priljubljeno, pri izbiri cilja upoštevajte njegovo obljudenost. Hribi brez koč so odlični za tiste, ki iščejo mir in tišino, saj omogočajo, da v popolnosti uživate v naravnih lepotah ter čudovitih razgledih.

V sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije so pri Delamarisu pripravili privlačne ideje za hribje izlete. V okviru projekta Ribe za v hribe vas vabijo na manj poznane, a čudovite izlete, ter pri tem spodbujajo, da poskrbite za svojo varnost in zdravje ter ohranjate naravo.

Za pohodnike so pripravili tudi predloge za malico na poti, ki vam bo dala moč in energijo na poti do vrha in za varno vrnitev v dolino.

Drugi predlog hribjega izleta je Govca (1929 metrov), najvišji vrh Olševe, ki leži med Zgornjo Savinjsko dolino in Koprivno na Koroškem, ki sta bili lani močno prizadeti v poplavah. Vrh Govce vas nagradi s slikovitim razgledom proti Peci, Uršlji gori in drugim okoliškim goram.

Izlet na Govco toplo priporoča tudi Ines Pusovnik, ki na Instagramu pod imenom Svoja srečka deli hitre in zdrave recepte za obroke ter širi pomembnost ravnovesja v življenju. Ines je tudi velika ljubiteljica hribov, kamor se s fantom odpravita povprečno dvakrat tedensko. "Najraje izberem manj obljudene pohodniške poti, rada raziskujem skrite kotičke naše prelepe Slovenije. Moja najljubša destinacija je severna Primorska. Vse od Kobarida do Trente. Skrit in nekoliko odročen konec Slovenije, ki ponuja ogromno čudovitih panoramskih poti."

Vrh, ki obljublja mir in slikovit razgled

Foto: Ines Pusovnik Eden izmed najlepših trenutkov na hribjem izletu je doseči vrh in tam uživati v miru in tišini, ki ju ponuja narava. Brez množice pohodnikov in brez koč, ki bi pritegnile večje število obiskovalcev, lahko v popolnosti doživite lepoto trenutka.

Ko ni koče, pa je pomembno, da s seboj prinesete hranljivo malico. Kot zagovornica uravnotežene prehrane Ines to poudarja tudi takrat, ko gre v hribe. "Kadar se odpravljam na daljše pohode, vedno s sabo vzamem dovolj prigrizkov, kot so suho sadje, ovsene ploščice in banane. Takšni prigrizki mi bodo dali energijo že med hojo," razloži pomen izbire prigrizkov, ki temeljijo na ogljikovih hidratih. Na vrhu hriba pa najraje uživa slane, uravnotežene beljakovinske malice. "Najpogosteje sta to sendvič ali ribja solata v konzervi, ki je super priročna malica to-go".

Oprema, ki nikoli ne sme manjkati v nahrbtniku

Foto: Ines Pusovnik "V mojem nahrbtniku nikoli ne manjka zadostna količina vode, nekaj sladkega za energijo, malica za okrepitev na vrhu, rezervna oblačila, knjižica za zbiranje žigov," pove ljubiteljica hribov in poudari pomen tega, da s seboj ne nosimo pretežkega nahrbtnika. "Po triurni hoji v hrib šteje vsak gram," pojasni.

Po izkušnji z Govce pa za malico priporoča konzervo Delamaris: "Na vrhu ni bilo koče, zato sva s sabo vzela ribji solati v konzervi in svež kruh z drožmi, ki ga je fant spekel dan prej. Rekla bi, da je bil to popoln obrok. Okusen, lepo uravnotežen in zelo priročen." Poleg tega, da je hranljiv, je zelo priročen za prenašanje in s pestro izbiro okusov poskrbi, da vsak izbere takega zase. Ines pravi, da "pestra izbira rib in dodatek polnovrednih žit in stročnic, kot so rjavi riž, leča, bulgur in fižol, poskrbijo za uravnotežen obrok. In seveda odličen okus."

Foto: Ines Pusovnik Delamaris ribje solate za v hribe?

Okus, ki je najbolj navdušil Ines Pusovnik, je Skuša Balance s piro in pinjolami ter Tuna Mexicana.

Kako na najvišji vrh Olševe

Pobeg v hribe, stran od množic in hrupa, nam omogoča, da se resnično sprostimo in ponovno povežemo s seboj. Tam lahko najdemo notranji mir in harmonijo, kar je v današnjem hitrem tempu življenja neprecenljivo. Tokratni izlet na Govco je idealen za vse, ki iščejo mir in osupljive razglede, daleč stran od množic. Brez koče in množice pohodnikov boste lahko v popolnosti uživali v naravi in trenutkih tišine. S skrbno izbrano malico in dobro pripravo vas čaka nepozaben hribji izlet.

Foto: Ines Pusovnik

Govca2 se razteza na pet kilometrov dolgem, valovitem gorskem grebenu med Zgornjo Savinjsko dolino in Koprivno na Koroškem, ki na vrhu nagradi z osupljivim razgledom. Do izhodišča na prelazu Spodnje Sleme se lahko pripeljete bodisi iz Solčave po panoramski cesti ali iz Črne na Koroškem. Z izhodišča nadaljujete po gozdni cesti do križišča na Zgornjem Slemenu. Od tam vas smerne table usmerijo na markirano pot v smeri Olševe.

Na začetku se pot vzpenja ob ograji pašnika, nato pa zavije nekoliko desno in nadaljuje skozi gozd. Skozi gozd se strmo vzpenjate do razglednega Lepega vrha, kjer si po strmem vzponu lahko spočijete in uživate v razgledih na vrhove nad Logarsko dolino in Robanovim kotom. Nato pa nadaljujete po travnatem pobočju navzgor do Gladkega vrha, kjer se z leve priključi pot iz Podolševe. Po krajšem spustu prispete na manjše sedelce, kjer na razpotju nadaljujete v smeri Govce.

