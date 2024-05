Ideje za izlet: kam po najlepše razglede?

Delamaris v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije vabi, da odkrijete slovenske planinske poti. V okviru projekta Ribe za v hribe vabijo na manj poznane, a čudovite hribje izlete. Pri tem spodbujajo, da poskrbite za svojo varnost in zdravje ter ohranjate naravo. Njihovi predlogi za hribji izlet so primerni za družine in posameznike, ki imajo radi lepo naravo. Na teh čudovitih, a manj raziskanih vrhovih ni planinskih koč in je zato nujna zaloga prigrizkov iz nahrbtnika. S tem namenom so v Delamarisu za pohodnike pripravili tudi predloge za malico na poti. "Trip bag" z zdravo malico vam bo dal moč in energijo na poti do vrha in za varno vrnitev v dolino.

Foto: Alja Nike Skrt

Prvi predlog hribjega izleta sta Možic (1.602 m) in Slatnik (1.609 m). Vrhova, kjer boste v miru lahko uživali v slikovitem razgledu na okoliške gore.

Na pohodništvo prisegajo tudi številni znani Slovenci, fotografije razgledov delijo s svojimi sledilci in jim tako pomagajo pri idejah, kam na naslednji pohodniški izlet. Navdušujoče predloge za hribji izlet na svojih družabnih omrežjih deli tudi Alja Nike Skrt, strastna hribolazka in navdušena raziskovalka. Zase pravi, da vikende najraje preživlja v gorah in ob odkrivanju Slovenije, kamor se odpravi v dobri družbi in z dobro malico v nahrbtniku. "V hribih me navdušujejo svež zrak, lahkoten vetrič, ki mi mrši lase, vonj po gozdu, razgledi na vršace, mir in tišina. Pa seveda težko pričakovana malica na vrhu." Po njenem mnenju največ skritih draguljev skriva manj raziskana Koroška, vedno znova pa jo s svojim naravnim bogastvom preseneti Posočje.

Preden se odpravite na pot, je pomembno načrtovanje pohoda

Vprašanja, kot so: kam grem, ali poznam pot, kako dobro sem fizično pripravljen, kakšno opremo imam, kakšna je vremenska napoved in s kom grem, so ključna za varno in prijetno doživetje v hribih. Tudi na lažjih poteh se vreme lahko hitro spremeni, kar lahko povzroči težave, če se na turo predhodno ne pripravimo.

Foto: Alja Nike Skrt Pred odhodom zato vedno vnaprej preučimo pot in ocenimo njeno zahtevnost. Načrtujmo počitek in postanke za malico, zlasti če hodimo z otroki. Pred odhodom pa vedno preverimo vremensko napoved in se primerno opremimo. V vsakem primeru poskrbimo za zaščito tako pred soncem kot mrazom. O nepredvidljivem vremenu v hribih Alja pove: "V zadnjih letih naju je s fantom kar nekajkrat neprijetno presenetila poletna nevihta. Enkrat celo na vrhu Triglava, ko se je pojavila kar naenkrat in nisva imela časa sestopiti do zavetja – prevedrila sva jo kar na odprtem, pod manjšim skalnim previsom, kar je bila gotovo najtežja gorska preizkušnja doslej."

Med njeno obvezno opremo sodijo navigacija, dodatna oblačila, čelna svetilka, zadostna količina vode in okusna malica – najraje izbere hranljive in polnovredne ribje solate Delamaris, ki so hiter in priročen prigrizek, ko ni časa za pripravo doma in se mudi v naravo.

Popoln obrok na vsaki nadmorski višini Foto: Alja Nike Skrt Konzerva z ribami je od vedno bila za v hribe, saj predstavlja že pripravljen obrok, ki je: priročen, okusen in zdrav, sočen in hranljiv. Z mislijo na pohodnike so v Delamarisu razvili linijo ribjih solat, ki poleg zelenjave vsebujejo tudi žitarice in bodo gotovo rešitev za vse, ki imajo radi popoln in kakovosten obrok vedno pri roki. Na voljo je šest novih ribjih solat Delamaris: Tuna Garden, Tuna Mexicana, Tuna Active ter Losos Vital, Orada Mediterana in nova Skuša Balance. Na voljo so v priročni 170-gramski embalaži s preprostim odpiranjem "easy peel".

Hribji izlet daleč stran od gneče

Del užitka v pohodništvu zagotovo izhaja iz tega, da se umaknemo stran od mest in nekaj časa preživimo v miru in v naravi. Četudi je lepo videti toliko ljudi, ki uživajo v hribih, ni dvoma o tem, da zastoj že na poti do izhodišča odvzame nekaj užitka. In medtem ko se občasni pohodniki osredotočajo na bolj znane poti, Možic in Slatnik ponujata tišino in mir, ki ju lahko najdete le na manj obljudenih poteh. Če ste tip popotnika, ki raje raziskuje manj raziskano, bosta oba vrhova prava paša tako za oči kot za dušo.

V vsakem primeru pa velja, da je ključno, če želite resnično uživati v tišini narave, zgodnje vstajanje. Izogibajte se gneči ob vikendih in praznikih in, če je le mogoče, raje izberite sredino tedna. Izbirajte vrhove, ki so manj prepoznavni in običajno na vrhu nimajo koče. Takšni ponujajo vse, kar potrebujete, da se v popolnosti naužijete miru in lepote narave.

Foto: Alja Nike Skrt Nikar pa ne pozabite na hranljivo malico, ki si jo privoščite hkrati s čudovitim razgledom na samem vrhu. Pri pohodništvu se porabi veliko kalorij, zato je pomembno, da vzamemo s seboj prave prigrizke in tako ohranimo energijo na poti. Kakšen obrok si želijo hribolazci?

"Popoln hribovski obrok je nasiten, a obenem lahek in tak, da zdrži več ur ali celo dni pri različnih temperaturah, ne da bi se pokvaril. Oreščki, ržen kruh ali riževe ploščice ter konzerva ribje solate, kot je Delamaris, so najboljša kombinacija," poudari navdušena hribolazka in doda, da ji je pri ribjih solatah všeč pestrost okusov in barvitost kombinacij.

Foto: Alja Nike Skrt

Aljine TOP 3 izbire hribjih izletov: brezskrbno vandranje po travnatih vrhovih nad Soriško planino,

poletni sončni zahod na Velikem vrhu in

sončni vzhod na Prehodavcih.

Tišina in mir, ki ju lahko najdete le na manj obljudenih poteh

Delamaris v sodelovanju s PZS kot prvi predlog hribjega izleta predlaga Možic in Slatnik, dva prečudovita vrhova, ki se dvigata nad slikovito Soriško planino in ponujata popotnikom edinstveno priložnost za raziskovanje in odkrivanje skritih kotičkov Julijskih Alp. Pot* na vrhova ni zahtevna in jo bodo zlahka prehodili tudi otroci, ki so vajeni hoje v hribe. Za vzpon potrebujemo približno eno uro in deset minut.

Pot začnemo pri Litostrojski koči, ki stoji ob smučišču Soriška planina. Nekaj minut zahodno od parkirišča na prelazu Bohinjsko sedlo se napotimo po markirani poti ob vlečnici, dokler nas naslednji kažipot ne usmeri desno, proti zahodu. Sledimo markacijam, ki vodijo do poraščene dolinice in naprej do prečkanja kolovoza. Ko ga na višini 1530 m spet dosežemo, krenemo desno in se vzpnemo po nemarkirani stezici. Po travnatem jugovzhodnem pobočju Kora nas pot pripelje na njegovo vzhodno ramo, nadaljujemo čez razgibano planoto, mimo bunkerja na vrh Možica, ki ga označuje "betica" – opazovalna kupola bunkerja. Na vrhu smo nagrajeni s slikovitim razgledom na verigo Spodnjih Bohinjskih gora, Triglav, del Karavank, Ratitovec in Porezen.

Sledi spust na jugozahodno stran in nadaljevanje po markirani poti proti vrhu Slatnika.

Foto: Alja Nike Skrt Na hribji izlet na Možic in Slatnik se je odpravila tudi Alja Nike Skrt. "Izbrana pot je ena izmed mojih najljubših, saj je vedno dobra izbira za lažji pohod, ki ga lahko po želji podaljšaš na več drugih vrhov. Z Možica se odpre prekrasen razgled na Julijske Alpe s Triglavom ter na Bohinjsko jezero, s Slatnika pa lahko uživaš ob pogledih v prekrasno dolino Bače in dlje, skoraj do morja. Vrh Slatnika je še posebej čudovit ob sončnem zahodu, ko se gore in hribi nizajo plast za plastjo vse do obzorja, kar ustvari neverjetno kuliso ob zahajajočem soncu. Travnata pobočja nad Soriško planino pa niso le raj za pohodnike, temveč tudi odlična destinacija za gorske in gravel kolesarje."





Zakaj so Delamaris ribje solate za v hribe? So zdrav obrok: hranljiv obrok, naravni vir beljakovin.

So popoln obrok: izbrana kombinacija ribe, zelenjave in ogljikovih hidratov.

So obrok z visokim deležem ribe.

Imajo večjo izbiro rib, poleg tune tudi lososa in orado.

So garancija kakovosti z nagrado za inovativnost.

Foto: Alja Nike Skrt

Foto: Shutterstock