Na teniškem grand slamu v Wimbledonu sta na sporedu še zadnja dva četrtfinalna dvoboja. Na osrednje igrišče sta ob pol šestih stopila Novak Đoković in Flavio Cobolli, na igrišču številka ena pa od pol petih igrata Jannik Sinner in Ben Shelton. V mladinskem delu je nov podvig uspeh slovenskemu najstniku Žigi Šešku, ki je v osmini finala s 7:6 in 6:2 premagal Ukrajinca Nikito Bilozertseva.

Novak Đoković v četrtfinalu igra proti 23-letnemu Italijanu Flaviu Cobolliju, s kateri sta nedavno skupaj trenirala. Z njim pa je nekaj udarcev izmenjal tudi njegov sin Stefan. "Z njim se bom pogovoril, da vidim, kako igra. Tukaj uživa v vsakem trenutku, ima podpise vseh, razen mene," se je pošalil 38-letni Beograjčan.

Po dramatičnem razpletu osmine finala, kjer je Jannik Sinner napredoval po predaji Grigorja Dimitrova, zdaj Italijan igra z Američanom Benom Sheltonom, ki je znan po ubijalskem servisu. Igralca se že dobro poznata. Igrala sta šest medsebojnih dvobojev, s 5:1 pa vodi Sinner.

V polfinale sta se že dan prej uvrstila Carlos Alcaraz in Taylor Fritz.

Žiga Šeško v četrtfinalu mladinskega Wimbledona

Žiga Šeško se je uvrstil v četrtfinale mladinskega Wimbledona. Foto: Reuters

Na sveto travo je v sredo stopil tudi Žiga Šeško, ki je v torek v drugem krogu mladinskega Wimbledona navdušil, potem ko je s turnirja izločil prvega nosilca, Španca Andresa Santamarto Roiga. Zdaj je bil v osmini finala boljši še od Ukrajinca Nikite Bilozertseva. To je bil njun peti medsebojni obračun in druga zmaga za mladega Slovenca. Po uri in pol igre je Šeško zmagal s 7:6 in 6:2.

Wimbledon, ATP, četrtfinale:



Jannik Sinner (Ita, 1) – Ben Shelton (ZDA, 10)

Flavio Cobolli (Ita, 22) – Novak Đoković (Srb, 6)