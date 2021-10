Iskreno z Magdo in Špelo Grošelj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vsako soboto si ob 18.30 lahko na Planetu ogledate magazinsko oddajo Planet Vau, ki jo vodi Sanja Grohar. Tokrat se je v njej Eva Cimbola pogovarjala s pevko Špelo Grošelj in njeno mamo Magdo, ki sta brez zadržkov spregovorili o Špelinem otroštvu in vzgoji.

Eva Cimbola je Špelo Grošelj najprej povprašala o njenem novem štirinožnem prijatelju Jacku. "Jacka poznam že dolgo in je pri meni zdaj samo začasno. Mi je pa to vzbudilo željo po svojem kužku. Skoraj zagotovo bom tudi jaz imela lastnega kužka," je razkrila Špela.

V nadaljevanju intervjuja je Magda odkrito povedala, kakšna je bila Špela kot otrok. "Edini problem je bil, da je kar naprej jokala. Ponoči in podnevi. To je šlo meni tako na živce," je dejala Magda brez dlake na jeziku. Delila je tudi izkušnjo, ko je bilo doma zaradi Špelinega jokanja tako grozno, da se je zaprla v kopalnico.

Magda, Špela Grošelj in kuža Jack

Evo Cimbolo je tudi zanimalo, ali bi Magda na podlagi vseh izkušenj, ki jih ima, danes ubrala drugačen pristop pri Špelini vzgoji. "Nič drugače," je sprva zatrdila, nato pa dodala: "Morda bi se potrudila, da bi bolj sprejemala njen jok, namesto da sem se upirala temu in bila posledično polna jeze." Špela je temu dodala svojo plat: "Spomnim se, kako sem nato, ko sem bila malo večja, jokala brez solz. Mama pa je prišla, me ošvrknila čez lice in rekla, da bom zdaj vsaj imela razlog za jok."

Magda je priznala, da sama ne prihaja iz ljubeče družine, Špela pa je dodala, da je na račun tega tudi sama velikokrat pogrešala mamino toplino. "Moja mama ni topel človek, ni bila nežna," je priznala pevka. Vseeno je srečna, ker ima sama ravnovesje očetovih genov za toplino in maminih za hladnost.

Eva Cimbola je pogovor končala z vprašanjem o Špelinem ljubezenskem življenju. Magdo je povprašala, ali ima že kakšnega mladeniča v hiši. Odgovor je bil kratek in jedrnat: "Ne."

