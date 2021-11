Tako se za vražje dame pripravijo koktejli, ki jih spravijo plesati na oder #video

V šovu The Real Housewives Slovenija: Vražje dame je Nika Čukur organizirala za vražje dame posebno zabavo s kabaretom. Pred samo izvedbo dogodka je Nika obiskala svojega sodelavca, s katerim sta dodelala recept za vražje koktejle, ki so na kabaretu povsem sprostili vajeti vražjih dam.

Nika Čukur, ki se tudi poklicno ukvarja z organizacijo zabav, je tokrat v šovu The Real Housewives: Vražje dame organizirala zabavo za preostale udeleženke šova. Priprave na večer kabareta je zaznamoval tudi obisk njenega barmana, s katerim sta degustirala, kakšen okus koktejla bo najbolj vražji. "Vodke skoraj ne čutim, tako da menim, da jo lahko za vražje dame naliješ malo več," je Nika navihano svetovala barmanu.

Vražja dama je priznala, da je pri koktejlih sama zelo izbirčna: "Ne sme biti preveč sladek, biti pa mora dovolj močan." Razkrila pa je tudi, katere so tiste tri stvari, ki življenje izboljšajo: "To so česen, banana in vodka." Pri pripravi koktejla za vražje dame Nika in barman zato nista varčevala s količino vodke.

Nika Čukur s količino vodke v koktejlu ni skoparila. Barman je nato Niko Čukur naučil nekaj svojih sposobnostih. Sama pa je dejala, da se rada uči novih spretnosti, ampak da barmanskih sposobnosti nima. "Vem samo, kako se ga napiješ," je malo za šalo, malo za res dejala vražja dama.

Vražja dama in barman sta pripravila koktejle, katerih namen je bil, da med kabaretom vzbudijo vse ustrezne čute v vražjih damah. To jima je očitno tudi uspelo, saj so se na koncu kabareta povsem sprostile in razživele kljub začetnim zadržkom. Kakšen je bil zaključek večera s plesom na odru, pa si lahko pogledate v videu spodaj.

