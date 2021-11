Vražja dama odkrito o splavu: Vem, da nisem edina, ki je to doživela

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Simpatična Štajerka, ki jo na Planetu gledamo v oddaji The Real Housewives Slovenija: Vražje dame, je na Instagramu spregovorila o boleči temi.

Gordana Grandošek Whiddon je med vražjimi damami, ki jih na Planetu gledamo v šovu The Real Housewives Slovenija, tista, ki velja za najbolj nasmejano in pozitivno. A to ne pomeni, da v njenem življenju ni temnih trenutkov. V šovu je že spregovorila o izgubi psičke Buddy, ki sta jo z možem Trentom neznansko oboževala, zdaj pa je razkrila, da je v preteklem letu doživela splav.

"Danes bi lahko bilo najino življenje povsem drugačno. Danes bi bil že rojen," je na Instagramu zapisala ob fotografijah iz bolnišnice, "tisti dan in vse mesece, ki so sledili, sem skušala biti močna. Mislila sem, da bom pozabila, da bo to šlo mimo mene, da sem v redu. A nisem."

"Bolj, kot meseci minevajo, bolj pogosto in intenzivno mislim nate," je nadaljevala, "vem, da nisem edina s to izkušnjo. Da nas je več, kot si mislimo. Bilo je težko leto. O tem ne govorimo na glas, a bi morali."

