Zaradi igralstva se je odpovedal pregreham

Nemški igralec Matthias Weidenhöfer je zaigral v vrsti serij, tudi v Netflixovi uspešnici Barbari (Barbarians), še bolj pa ga Nemci poznajo po njegovem glasu, saj pogosto sodeluje tudi pri sinhronizaciji in radijskih igrah ter vodi tudi svoj podkast.

Matthias Weidenhöfer (Henrik Mertens) s soigralko Valerie Niehaus (dr. Katrin Stoll) v seriji V iskanju pravice

Po materini strani ima urugvajske korenine, odraščal pa je blizu Bremna, kjer je že pri štirinajstih prvič ustvarjal za lokalno televizijo. Širšemu občinstvu se je predstavil s serijo Tatort, po kateri je bilo posnetih tudi več TV-filmov. Opazili smo ga lahko tudi v prvi sezoni uspešne serije Berlin Station, v kateri je pozneje igrala Katarina Čas, prvo glavno vlogo pa je prevzel prav v seriji V iskanju resnice (Die Spezialisten - Im Namen der Opfer), ki jo od ponedeljka do srede ob 20.45 spremljamo na Planetu.

Matthias Weidenhöfer v seriji V iskanju pravice igra novega kriminalista v posebni preiskovalni enoti berlinskega kriminalističnega urada, ki na podlagi novih dokazov preiskuje stare primere. Je šarmanten, inteligenten in samozavesten ter se rad zanaša na svoje instinkte. Ima izostren čut za pravico, a težave mu povzroča stara poškodba, zaradi katere ga še vedno mučijo bolečine, ki jih skriva pred vsemi. Težave pa mu povzroča tudi sodelovanje s Katrin Stoll ...

Odpovedal se je alkoholu

Danes 35-letni igralec si je sprva pravzaprav želel postati rockovski glasbenik, na glasbeno skupino, ki jo je imel pri 19 letih, pa ga še vedno spominja tetovaža na roki. "Mislil sem, da bom rockovski zvezdnik. Dokler nisem leta 2006 začel študirati igre," je povedal in opustil tudi pitje alkohola ter se predal bolj asketskemu življenjskemu slogu.

"Včasih sem po opravljenem delu z veseljem zavil na pivo, vendar sem opazil, da sem potem utrujen. Če hočem snemati 90 dni, potem moram biti buden," pravi in razloži svoje pravilo: "Ne uživam ničesar, kar povzroča odvisnost, in zdi se mi, da je to zelo dobro zame. Menim tudi, da izjeme ne potrjujejo pravila, in če sem povsem iskren, tudi z izjemami ne shajam dobro."

Ljubezen je našel na Tinderju

Z nemško igralko Jördis Triebel, ki je zaigrala tudi v priljubljenih serijah Babylon Berlin in Dark, ima dva sinova in deljeno skrbništvo. Kadar svojega časa ne preživlja z njima, trenira borilne veščine, kmalu pa se bo njegova družina še povečala, saj s fotografinjo Alessio Bruegel, s katero sta se spoznala prek aplikacije Tinder, pričakuje še enega otroka.

Serija V iskanju pravice je na Planetu od ponedeljka do srede ob 20.45 po kvizu Milijonar.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.