Priznam, poiskala sem si pomoč psihologinje #video

V oddaji Vau smo tokrat iskreno spregovorili tudi s pevko Katarino Malo. Magazinska oddaja Planet Vau, ki jo spremljamo ob sobotah ob 18.30, se sicer bliža koncu sezone. Zadnja oddaja bo na sporedu že to soboto, 19. junija.

Pevka Katarina Mala je izdala svojo novo skladbo Grem sam naprej. A to ni le nova pesem, je tudi začetek novega obdobja za njo, saj se je resnično odločila za nov začetek na glasbeni sceni. Pri tem je premagovala tudi osebne stiske, ki jih je zadnje leto doživljal marsikdo, a si ni upal o tem spregovoriti ali pa poiskati pomoč. Katarina prizna: "Jaz sem morala dati ven veliko ene jeze, besa. Jaz sem tudi velik zagovornik tega, da si more človek najti pomoč. In včasih, ko ne veš, za kaj točno gre, rabiš strokovno pomoč."

Kaj je po treh letih glasbene premora povedala za oddajo Planet Vau, prisluhnite v spodnjem prispevku.

