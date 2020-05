Zaradi snemanja zamudil rojstvo hčerke

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocoj ob 22.45 se na Planetu začenja 2. sezona zgodovinske serije Črna jadra, ki so jo snemali v idiličnem okolju. A prav odmaknjena snemalna lokacija je imela tudi svoje slabe plati, saj je bila igralska ekipa ločena od svojih družin. Zach McGowan, eden glavnih igralcev, celo ni mogel prisostvovati rojstvu svoje drugorojenke.

Na Planetu se začenja 2. sezona zgodovinske serije Črna jadra (Black Sails), ki spremlja kruto življenje piratov in boj za prevlado na otoku New Providence. Del igralske ekipe je tudi Zach McGowan, ki igra robatega kapitana Charlesa Vana. Vloga je ena najbolj znanih v njegovi karieri, a zaradi nje je moral na stranski tir postaviti tudi svojo družino, saj je zaradi snemanja zamudil rojstvo svoje hčerke Nelly in jo je pravzaprav spoznal šele potem, ko je malčica dopolnila dva meseca.

Zach McGowan kot Charles Vane

V Črnih jadrih je brutalni kapitan, zasebno pa ljubeč oče štirih otrok

Nelly je igralčeva druga hčerka, konec lanskega leta pa je z ženo Emily dobil še dvojčka Vinnyja in Josie ter tokrat ob porodu stal ženi ob strani. A ob snemanju prve sezone Črnih jader, ko je Zach postal drugič oče in je pogodba zahtevala njegovo prisotnost v Južnoafriški republiki, je bila situacija drugačna.

"Kot mnogo staršev sem sprejel težko odločitev, da poskrbim za finančno dobrobit svoje družine in se odpovem prisotnosti ob porodu. Na koncu koncev bi si želel biti tam za svojo družino ... A po drugi strani si tudi želim, da bi še vedno igral Charlesa Vana," je povedal igralec, ki se ga spomnimo iz vrste priljubljenih serij (Stotica, Agenti SHIELD, Brez sramu, Živi mrtveci).

Charles Vane je v prvi sezoni doživel padec na dno, a je na koncu posegel zelo visoko in si kljub prizadevanjem nekdanje ljubimke Eleanor Guthrie izboril pomembno mesto za njeno mizo odločevalcev o poslih na otoku. Medtem ko uživa v svojem novem položaju, pa je kapitan Flint s posadko Mroža ujet na plaži, kjer med njim in bogatim plenom ladje Urca de Lima stojijo španski vojaki, za nameček pa ga skupaj s Silverjem čaka sodba. Eleanor se medtem trudi obdržati svoj položaj, v Nassau pa že prihaja nova grožnja v obliki krvoločnega pirata Neda Lowa in njegove nasilne posadke.

Črna jadra (Black Sails) lahko na Planetu spremljate od torka do četrtka ob 22.30.

