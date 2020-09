Spomnimo, avtorica knjig o Harryju Potterju J. K. Rowling je pred nekaj meseci pokazala hudo nestrpnost do transseksualcev, ko je na družbenem omrežju Twitter delila članek z naslovom Ustvarjanje bolj enakopravnega sveta v obdobju po covid-19 za ljudi z menstruacijo ter ob tem zapisala, da imajo le ženske lahko menstruacijo, in s tem zatrla skupnost LGBTQ.

S tem ni ujezila in razočarala le transspolne skupnosti, temveč tudi svoje številne zagovornike. Med njimi tudi igralce, ki so na filmskem platnu upodabljali like, ki jih je ustvarila v svojih knjigah: Daniela Radcliffa, Emmo Watson in Eddieja Redmayna.

Vendar – kot kaže – še nima dovolj. Zdaj je celo naznanila prihod nove knjige Troubled Blood, katere osrednji lik je moški morilec, ki se pri pobijanju žensk preoblači v žensko.

"Človek se vpraša, kaj bodo kritiki stališča Rowlingove o transspolni skupnosti porekli na novo knjigo, katere sporočilo je očitno: nikoli ne zaupaj moškemu v ženski obleki," so zapisali pri britanskem Telegraphu na Twitterju.

One wonders what critics of Rowling’s stance on trans issues will make of a book whose moral seems to be: never trust a man in a dress. https://t.co/COUfllNeCD — The Telegraph (@Telegraph) September 13, 2020

"Ni mrtva, a njena kariera je"

V trenutku, ko je Telegraph tvitnil novico o novi knjigi Rowlingove, so se usuli jezni komentarji njenih (nekdanjih) oboževalcev in začeli uporabo značke #RipJKRowling, s čimer so naznanili konec njene kariere.

"Počivaj v miru, J. K. Rowling. Ni mrtva, a njena kariera je," in "#RipJKRowling, gnij v miru, ne bomo te pogrešali," ter "V spomin J. K. Rowling, ubila je lastno kariero, ko je ponosno razglasila sovraštvo do transspolnih ljudi, a nihče je ne bo zares pogrešal", so le trije od sovražnih tvitov, ki trenutno letijo na 55-letno pisateljico.

#RIPJKRowling she aint dead but her career is 😜 pic.twitter.com/45JReVZrRl — daisy (@gxldenweasley) September 14, 2020

#RIPJKRowling rot in piss ugly transphobic piece of trash 🤍 u will not be missed 💔 fly low 🕊 pic.twitter.com/0C1yQYWrUz — eleanor (@THEMADW0MN) September 14, 2020

in memory of jk rowling. she ain’t dead, but she killed her own career by proudly hating trans people & no one would really miss her that much anyway #ripjkrowling pic.twitter.com/H6akxK0cVv — patback (@memeforhire) September 14, 2020

Značka #RipJKRowling je kmalu postala tako viralna, da so nekateri celo verjeli, da je Britanka zares umrla, a so jim hitro pojasnili, za kaj gre.

Ob tem pa so začele krožiti tudi šale, da so serijo knjig o Harryju Potterju v resnici napisali Daniel Radcliffe, Emma Watson, ali pa kar Britney Spears.

it has been recently revealed that daniel radcliffe, actor and star of the harry potter films, was in fact the real author of the harry potter novels but jk rowling, who was apparently jealous of radcliffe’s remarkable genius and prodigy, had stolen all the credit. #RIPJKRowling pic.twitter.com/1Ew3pGxnkh — ✧ 🧚‍♀️ ✧ (@angelonshrooms) September 14, 2020

Good thing we don’t have to pay attention to JK Rowling because Britney Spears wrote Harry Potter #RIPJKRowling pic.twitter.com/oqko66Jmi4 — Britney Fan (@BritneyHiatus) September 15, 2020

I don’t know who JK Rowling is but let’s take a moment to praise Emma Watson who wrote the Harry Potter books #RIPJKRowling pic.twitter.com/V0Tyh653lt — spencer ⚡️ (@villanelite) September 14, 2020

Preberite še: