Razočarani transspolni oboževalci Harryja Potterja si odstranjujejo tetovaže #video

Britanska pisateljica J. K. Rowling si je pretekli teden privoščila zapis na Twitterju, ki jo bo stal številnih oboževalcev.

Po tem, ko je namignila, da imajo menstruacijo samo ženske, in s tem zignorirala transspolno skupnost, nato pa naknadno v dolgem eseju branila svoje besede in ni hotela odstopiti od svojega tvita, so številni transspolni oboževalci sprejeli bolečo odločitev: odstraniti ali prekriti tetovaže, posvečene Harryju Potterju.

Nimajo več razloga, da bi v knjigah Rowlingove našli še kaj veselja

Newyorčanka Bria Noone je bila že od majhnega velika občudovalka knjig in filmov o Harryju Potterju in si je med prsi celo dala vtetovirati simbol Svetinj smrti iz zadnje knjige. Pod njo ima še en poklon Potterju, in sicer napis "vragolija opravljena", rek, s katerim je Harry zaključil branje skrivnega zemljevida, Ravbarjeve karte.

"Rekla sem si, da moram to zdaj spraviti s telesa. Kot dolgoletna oboževalka in nekdo, na katerega je delo Rowlingove vplivalo zelo pozitivno, sem šokirana in gnusi se mi, da je prišlo do tega," je povedala za New York Post in dodala, da jo bo odstranitev obeh tetovaž stala okrog 800 ameriških dolarjev (približno 710 evrov).

Številni oboževalci po vsem svetu so si na telo vtetovirali takšne in drugačne simbole iz knjig o Harryju Potterju. Foto: Reuters

Tudi Jordan Gerdes ima tetovažo Svetinj smrti, s katero si je okrasil nart desne noge. Sprva je hotel opravičiti izjave Rowlingove, češ, da je "pač nekaj tvitnila", a po tem, ko je objavila esej, v katerem je opravičila svoj tvit in dala vedeti, da misli resno, je Jordan opravil z njo. "J. K. Rowling je ostudna oseba in nimam več razloga, da bi v njenem pisanju našel še kaj veselja." Tetovaže si ne bo odstranil, temveč jo bo prekril z novo.

Na Twitterju se je našlo še več oboževalcev s podobno težavo, s tetovažami, posvečenimi Harryju Potterju, ki zdaj ne vedo, kaj naj naredijo z njimi: "Na komolcu (zelo boleče) imam tetovažo Harryja Potterja in si jo bom prekril, saj je (Rowlingova, op. p.) verjetno najbolj omejena oseba."

I have a Harry Potter tattoo in my fucking elbow pit (very painful) and I am about to get it covered up because she might be the densest fucking person I've ever seen. Gender does not equal sex. https://t.co/Zfl0nAQNq5 — Seth (@SethxDecker) June 7, 2020

Razočarala je tudi Harryja, Hermiono in Rona

Sicer pa 54-letna pisateljica ni razočarala le transspolih oseb, ampak številne zagovornike skupnosti LGBTQ, med katerimi so tudi igralci, ki so upodabljali njene like: Daniel Radcliffe, Emma Watson in Rupert Grint.

"Hermiona", "Harry" in "Ron" so javno kritizirali Rowlingovo in stopili na stran transspolne skupnosti, enako pa je storil tudi oskarjevec Eddie Redmayne, ki je zaigral v filmski različici Magičnih živali Rowlingove.

Vsi se strinjajo, da so "transspolne ženske ženske in transspolni moški moški" ter da "si vsi zaslužijo živeti, kot želijo, in brez obsojanja".

S slavno pisateljico se ne strinjajo niti Emma Watson, Rupert Grint in Daniel Radcliffe ... Foto: Reuters

... niti Eddie Redmayne. Foto: Getty Images

