Slavna pisateljica se po žaljivkah brani in razkriva, da je bila zlorabljena #video

Potem ko je britanska pisateljica J. K. Rowling sledilce vznemirila z objavo, v kateri je pokazala nestrpnost do transseksualcev, se zdaj brani, da je to storila zaradi zlorabe v preteklosti in slabih izkušenj s transseksulaci.

J. K. Rowling je ujezila tako transseksualce kot druge, ko je na Twitterju delila članek z naslovom Ustvarjanje bolj enakopravnega sveta v obdobju po covid-19 za ljudi z menstruacijo ter ob tem zapisala, da imajo le ženske lahko menstruacijo, in s tem zatrla skupnost LGBTQ.

Mnogi so slavno pisateljico opomnili, da imajo lahko tudi transseksualci, nebinarne osebe in tisti, ki se po spolu ne opredeljujejo, prav tako menstruacijo, pri čemer so na njihovo stran stopili tudi trije igralci, ki so na filmskem platnu upodabljali like, ki jih je v knjigah ustvarila Rowlingova.

Tako Emma kot Daniel se ne strinjata z Rowlingovo. Foto: Reuters

Z njo se javno ne strinjajo Radcliffe, Redmayne in Watsonova

Med njimi je celo "Harry Potter" sam, Daniel Radcliffe, ki je obsodil tvit pisateljice in dejal: "Tudi transseksualke so ženske in kakršnokoli nasprotovanje temu izbriše identiteto in dostojanstvo transseksualcev ter je v nasprotju s smernicami strokovnih zdravstvenih institucij, ki o tem vedo veliko več kot Jo (Rowling, op. p.) ali jaz."

Oglasila se je tudi "Hermiona", Emma Watson, ki je povedala podobno kot Radcliffe: "Transseksualci so, kar pravijo, da so, in si zaslužijo živeti, kot želijo, ne da bi jih stalno zasliševali o tem ali jim govorili, da niso to, kar pravijo, da so. Hočem, da moji transseksualni sledilci vedo, da jih jaz, tako kot mnogi drugi, vidimo, spoštujemo in imamo radi takšne, kot ste."

Svoje je dodal tudi oskarjevec Eddie Redmayne, ki je zaigral v filmski različici Magičnih živali: "Spoštovanje do transseksualcev ostaja kulturna nujnost in tudi sam sem se skozi leta poskušal o tem čim bolje podučiti," je razložil.

Redmayne je leta 2015 v filmu Dansko dekle celo uporabljal eno prvih transspolnih žensk na svetu, ki je prestala spremembe spola, Lili Elbe. Ravno zato se je čutil dolžnega, da javno spregovori, na čigavi strani je. "Kot nekdo, ki je delal tako z J. K. Rowling kot s transskupnostjo, hočem, da je jasno, kje stojim. Z njenimi komentarji se ne strinjam. Transseksualne ženske so ženske, transseksualni moški so moški in nebinarne identitete so pomembne."

Eddie Redmayne kot transspolna ženska Lili Elbe v filmu Dansko dekle. Foto: IMDb

Stoji za svojimi besedami in jih opravičuje s preteklimi izkušnjami

Kmalu po vseh teh kritikah pa se je ponovno oglasila 54-letna pisateljica in pojasnila, zakaj tako razmišlja. Svojo negativnost proti transskupnosti pripisuje temu, da je bila v preteklosti deležna zlorabe in slabih izkušenj s strani transseksualcev.

O tem se je razpisala v dolgem eseju, ki ga je objavila na svoji spletni strani in v njem pojasnila svojo zaskrbljenost glede pravic žensk in mladostnikov, na katere vplivajo določene oblike transseksualnega aktivizma.

Dodala je, da bi se morda lahko tudi sama spraševala o spremembi spola, če bi se rodila 30 let pozneje, ter razkrila, da je bila nekoč žrtev družinskega nasilja in spolnega napada. "Tako kot vsak človek na tem svetu imam tudi sama zapleteno ozadje, ki oblikuje moje strahove, moje interese in priložnosti. Te notranje kompleksnosti nikoli ne pozabim, ko ustvarjam nov fiktivni lik, prav tako je ne pozabim niti, ko pride do transspolnih ljudi."

Ob tem je dodala, da zgolj prosi in si želi, da bi tako ona kot milijoni drugih žensk ob izrazu svojega razmišljanja prejele enako mero empatije in razumevanja, brez prejemanja groženj.

