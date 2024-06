Izvirna akvarelna ilustracija naslovnice za prvo izdajo knjige Harry Potter in kamen modrost je bila v sredo na dražbi prodana za 1,9 milijona dolarjev (1,7 milijona evrov). S tem je postala doslej najdražji predmet, povezan s Harryjem Potterjem, ki je bil kdajkoli prodan na dražbi, so sporočili iz avkcijske hiše Sotheby's.

"Ilustracijo so po telefonu in spletu skoraj deset minut dražili štirje ponudniki," so po pisanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili iz avkcijske hiše.

Izvirna naslovnica knjige Harry Potter in kamen modrosti izpod peresa britanske avtorice J. K. Rowling je delo Thomasa Taylorja. Leta 1997, ko je na knjižne police prišla prva knjiga o Harryju Potterju, je bil star komaj 23 let.

Prodali so jo za bistveno več, kot so pričakovali

Pri Sotheby's so pred dražbo ocenili, da bi zanjo lahko iztržili od 400 do 600 tisoč ameriških dolarjev (približno 37.300 in 56.000 evrov).

Taylor je delal v otroški knjigarni v Cambridgeu, ko ga je založnik Barry Cunningham iz založbe Bloomsbury prosil, naj nariše podobo za knjigo J. K. Rowling, ki naj bi izšla 26. junija 1997 v Londonu.

Po besedah Kalike Sand iz avkcijske hiše Sotheby's je bil Taylor med prvimi, ki so prebrali knjigo. V roke je namreč dobil zgodnji izvod rokopisa, ki je bil podlaga za njegovo umetniško delo. Kot je še povedala, je bilo tako "popolnoma na njem, kako si bo zamislil Harryja Potterja". Rowlingova in Taylor sta bila ob izidu knjige popolnoma neznana in le malokdo je pričakoval, da bo knjiga postala svetovni fenomen. Po podatkih Sotheby's je bilo natisnjenih le 500 izvodov prve izdaje, od katerih jih je bilo 300 poslanih knjižnicam.

Knjiga je kmalu postala uspešnica in sledilo je šest nadaljevanj. Poleg knjige so bile med drugim uspešne tudi filmske priredbe, gledališka igra in videoigre. Knjige o čarovniškem vajencu so po prvi izdaji pred 27 leti kasneje prodali v več kot kot 500 milijonov izvodih. Prevedene so v 80 različnih jezikov.

Ko je bila ilustracija leta 2001 prvič ponujena na dražbi pri Sotheby's v Londonu, so zanjo iztržili le 85.750 funtov (99.200 evrov), vendar so do tedaj izšle le štiri knjige o dečku čarovniku, še piše AFP.

