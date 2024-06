Na dražbo izvirna ilustracija naslovnice knjige Harry Potter in kamen modrosti

Pri avkcijski hiši Sotheby's v New Yorku bodo danes dali na dražbo izvirno akvarelno ilustracijo naslovnice za prvo izdajo knjige Harry Potter in kamen modrosti – knjige, ki je svetu predstavila mladega čarovniškega vajenca z brazgotino strele na čelu in okroglimi črnimi očali.

Ilustracija je del zbirke rokopisov in izdaj redkih knjig, ki jih bodo ponudili na dražbi. Med njimi so tudi dela nekaterih literarnih velikanov, kot so Edgar Allan Poe, F. Scott Fitzgerald, Mark Twain in Charles Dickens. Zbirka je pripadala kirurgu Rodneyju Swantku, ki je umrl leta 2002.

Izvirna naslovnica knjige Harry Potter in kamen modrosti izpod peresa britanske avtorice J. K. Rowling je delo Thomasa Taylorja. Leta 1997, ko je na knjižne police prišla prva knjiga o Harryju Potterju, je bil star komaj 23 let. Pri Sotheby's so pred dražbo ocenili, da bi za izvirno naslovnico lahko danes iztržili od 400 tisoč do 600 tisoč ameriških dolarjev (približno 37.300 in 56 tisoč evrov), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Malokdo je pričakoval, da bo Harry Potter postal svetovni fenomen

Rowlingova in Taylor ob izidu knjige nista bili znana. Le malokdo je pričakoval, da bo Harry Potter postal svetovni fenomen. Prvo izdajo prve od skupno sedmih knjig o Harryju Potterju so natisnili le v 500 izvodih, od tega so jih 300 poslali v knjižnice na Otoku. Knjiga je kmalu postala uspešnica in sledilo je še šest nadaljevanj.

Poleg knjige so bile med drugim uspešne tudi filmske priredbe, gledališka igra in videoigre. Knjige o čarovniškem vajencu so po prvi izdaji pred 27 leti kasneje prodali v več kot kot 500 milijonov izvodih. Prevedene so v 80 različnih jezikov.

"Vznemirljivo je desetletja kasneje videti sliko, ki označuje začetek moje kariere," so izjavo Taylorja, ki je medtem postal avtor otroških knjig in ilustrator, povzeli pri avkcijski hiši Sotheby's. "Ko danes pišem in ilustriram lastne zgodbe, se s ponosom ozrem nazaj na tako čarobne začetke," je še dodal Taylor.

Preberite tudi: