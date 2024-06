Na dražbi bo za izklicno ceno 180 tisoč evrov že drugič na prodaj enosobno stanovanje pokojnega gradbenega barona Ivana Zidarja in njegove nekdanje žene Vincencije Lambergar. Se bodo potem, ko je stečajni upravitelj znižal prvotno izklicno ceno 220 tisoč evrov, kupci za to stanovanje stepli?

V torek, 18. junija, bo ob 10. uri v poslovnih prostorih stečajnega upravitelja Boštjana Jurkovška na Kosovelovi ulici 16 v Celju potekala dražba enosobnega stanovanja v Zupančičevi jami. Gre za enosobno stanovanje na Linhartovi cesti 40, ki skupno meri 42,5 kvadratnega metra in ki je bilo nekoč v lasti propadlega gradbenega barona Ivana Zidarja in njegove nekdanje žene.

Foto: Tomaž Simrajh

Izklicna cena bo tokrat znašala 180 tisoč evrov, gre pa za drugo dražbo, potem ko se je na prvi dražbi stanovanje neuspešno prodajalo za 219.750 evrov. Cenilec Tomaž Simrajh je tržno vrednost nepremičnine brez opreme sicer ocenil na 213.750 evrov, likvidacijsko vrednost pa pri 171 tisoč evrih.

Bivalnih površin je 38,8 kvadratnega metra, 4,8 kvadratnega metra pa meri klet. Stanovanju pripadata še parkirno mesto ter garaža v kletni etaži stavbe. Parkirno mesto meri12,5, garaža pa 14,3 kvadratnega metra, je razvidno iz poročila stečajnega upravitelja.

Stečajna masa je bogata: v njej so še štiri zelo vredne hiše

Stanovanje Zidarja in njegove nekdanje žene sicer predstavlja le drobec vsega premoženja, ki je končalo v stečajni masi. Bloomberg Adria piše, da je Zidar še pred stečajem, ta se je začel leta 2015, več nepremičnin prenesel na takratno soprogo v zameno za precej manj vredne deleže v podjetjih SCT Holding in Gradinal. Upravitelj je proti nekdanji soprogi vložil več izpodbojnih tožb, da bi vrnil premoženje v stečajno maso Ivana Zidarja. Da bi izterjal dolg, je predlagal stečaj Vincencije Lambergar. Septembra 2020 je bil nad njo začet postopek osebnega stečaja, poročajo.

V stečaju obeh dolžnikov so pristale še štiri hiše. Vse so v polovični lasti Zidarja in nekdanje soproge: tri so v Ljubljani, ena pa v Fiesi. Največ je vredna zadnja, tako imenovana vila Novista nad jezerom v Fiesi, katere vrednost je po oceni cenilca skoraj 1,5 milijona evrov.

S prodajo hiše v Fiesi bi se lahko unovčevanje stečajne mase zaključilo

V naslednjem koraku bo naprodaj prav nepremičnina v Fiesi, je za Bloomberg Adria povedal Jurkovšek. Če bi se ta dobro prodala, se po njegovih besedah lahko zgodi, da drugih nepremičnin na dražbah ne bodo prodajali. ''Če so upniki poplačani, ni več smisla, da se vodi stečajni postopek in da se unovčuje premoženje. Preostalo gre stečajnemu dolžniku, če pa ga ni, gre v zapuščino, s katero se ukvarja zapuščinsko sodišče,'' je pojasnil portalu.