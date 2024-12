Britanska serija Šakal (The Day of the Jackal), ki jo lahko gledate na pretočni platformi SkyShowtime, je na nedavnih nominacijah za zlate globuse pobrala dve omembi, nominirana je za najboljšo dramsko serijo, nominacijo za najboljšega igralca v dramski seriji pa je odnesel Eddie Redmayne. Ta v seriji igra plačanega morilca, ki živi dvojno življenje in s svojo družino prebiva v idilični vili v španski Andaluziji.

Le da ta vila v resnici ni v Andaluziji – po poročanju Daily Maila so serijo snemali v Istri, natančneje blizu Rabca, idilični razgled s posestva pa se ne razlega na Kadiški zaliv, temveč na Kvarner.

Foto: Airbnb

Razkošno posestvo, na katerem sta kar dve vili, je v lasti Mauricia Batelića, ki je kompleks gradil in urejal devet let. Za Daily Mail je povedal, da je spoznal snemalno ekipo ter da sta bila glavna igralca Eddie Redmayne in Ursula Cobero izjemno "prijetna, prijateljska in prizemljena". Ob vili pri Rabcu so nekatere prizore posneli tudi na drugih lokacijah na Hrvaškem, med drugim so snemali v Labinu, na otoku Pagu in pri Zadru.

Eddie Redmayne med snemanjem v Labinu Foto: Guliverimage

Vili pri Rabcu, kjer so snemali serijo Šakal, lahko tudi najamete prek platforme Airbnb. Decembra boste zanjo odšteli slabih šest tisoč evrov na teden, julija pa nekaj manj kot 16 tisoč evrov na teden. Je pa res, da lahko vili na posestvu skupno sprejmeta kar 20 ljudi.

Foto: Airbnb

