Pravljično: v puljski Areni so zgradili drsališče #video

V okviru puljskega adventa v petek v tamkajšnji Areni odpirajo novost, 600 kvadratov veliko drsališče, ki ga obkroža "zasnežen" gozd.

Poglejte:

Drsališče je v preteklih prazničnih sezonah gostovalo na drugih lokacijah, letošnja pa je zagotovo nekaj posebnega. Ledna ploskev je postavljena v samem središču amfiteatra, kamnite tribune pa so spremenili v gozd s 111 zasneženimi smrečicami.

Foto: Pixsell/Srecko Niketic

Drsanje bodo spremljali tudi posebni učinki od megle do svetlobnih elementov in videoprojekcij, so se pohvalili v Pulju, kjer upajo, da bodo pritegnili tudi obiskovalce iz tujine.