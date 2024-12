Vam vsako leto zmanjka zamisli, kaj podariti svojim najdražjim? Preverite, kaj so najprimernejša darila za vsako od nebesnih znamenj.

Oven

Ovni so praviloma atletski ljudje, zato ne boste zgrešili, če izberete kaj, kar je povezano s športom in telovadbo. Podarite jim članarino za fitnes, pripomoček za vadbo doma ali športna oblačila. So tudi strastni navijači, zato lahko izberete dres njihove priljubljene ekipe ali pa vstopnice za tekmo.

Bik

Ker so biki veliki gurmani, jim lahko podarite steklenico vrhunskega vina, razkošno bomboniero ali izbor delikates. Cenijo vse, kar je domače, zato jih bo prijetno presenetila tudi steklenica olivnega olja ali žganja. Ob hrani so biki naklonjeni tudi lepim stvarem, zato jih bo razveselil tudi dekorativni predmet za dom.

Dvojčka

Dvojčke, odvisnike od komunikacije, bo najbolj razveselila tehnologija, kot so pametni telefoni, tablice in pametne ure. Zgrešili ne boste niti s slušalkami, računalniško igro ali naročnino na pretočno platformo, kot je Netflix, prav tako pa se bodo razveselili (ne predebele) knjige ali vstopnice za koncert priljubljene skupine.

Rak

Raki so navezani na dom, zato jih obdarujte s čim, kar je povezano s tem. Razveselili se bodo lončnice, lepe slike ali drugih dekorativnih predmetov, ker pa se dobro znajdejo v kuhinji, bo primerno darilo tudi kuharska knjiga. Če pa jih hočete še posebej ganiti, jim podarite fotografijo, na kateri so s svojimi najbližjimi.

Lev

Levi obožujejo luksuz in dobra darila enačijo z dragimi darili. Razveselili jih bodo kakovosten parfum, kozmetika ali dizajnerski modni kos, ne bodo pa se pritoževali niti, če jim podarite uro, nakit ali večerjo v trendovski restavraciji. Če jim želite pokazati, da jih cenite, boste morali za darilo seči kar globoko v žep.

Devica

Za razliko od levov device niso zadovoljne, če vidijo, da ste za njihovo darilo plačali veliko. Nikomur nočejo ostati dolžne, zato jim podarite kaj koristnega, kar pa ne stane veliko, denimo komplet brisač ali lep predpasnik. Razveselile se bodo tudi knjige z zdravimi recepti ali česarkoli drugega, povezanega z zdravjem.

Tehtnica

Tehtnice imajo le eno merilo – darilo zanje naj bo lepo. To je lahko dekorativni predmet za dom, modni kos ali kozmetika, razveselile se bodo kompleta negovalne kozmetike ali nakita, še posebej jih bo navdušil bon za masažo ali tretma v kozmetičnem salonu, zgrešili pa ne boste niti s sladkarijami.

Škorpijon

Škorpijoni cenijo draga in kakovostna darila, razveselili se bodo nakita, denarnice ali ure, tudi draga steklenica vina ali žganja je dober izbor. Ker so obsedeni s seksom, jim lahko podarite kakšno seksi igračo ali spodnje perilo. Obožujejo mistične teme, zato jim bo všeč knjiga o nerešenih skrivnostih in duhovih.

Strelec

Idealno darilo za strelca je letalska vozovnica ali bivanje v hotelu kje v tujini, všeč pa jim bo tudi, če jih presenetite s tečajem tujega jezika. Strelci radi pridobivajo nova znanja in spretnosti, zato jih bosta razveselila plačana kuharska delavnica ali tečaj slikanja ali izdelovanja nakita.

Kozorog

Pri izbiranju darila za kozoroga se držite le enega pravila – naj bo kakovostno. Obožujejo klasiko, zato jim podarite nekaj brezčasnega in neodvisnega od modnih trendov, denimo parfum, elegantno uro, kos nakita ali usnjeno denarnico. Nenazadnje pa imajo radi denar, zato jim lahko, če vam zmanjka boljših idej, podarite kar to.

Vodnar

Vodnarji cenijo vse, kar je neobičajno, zato jih bo najbolj razveselilo domiselno in izvirno darilo. Podarite jim nekaj "odštekanega", pa naj bo to zanimiva slika ali svetilka, neobičajen okras za dom ali vstopnica za eksperimentalno gledališko predstavo. Radi berejo, zato bosta dobra izbira tudi knjiga ali priročnik o duhovnosti.

Ribi

Nežne ribe cenijo personalizirana darila, v katera ste vložili veliko truda in ljubezni. Bolj kot drag parfum jih bosta razveselila kolaž skupnih fotografij ali pa pesem, ki ste jo napisali le zanje. So zelo sočutne, zato jih bo neizmerno ganilo, če v njihovem imenu daste donacijo kakšni humanitarni organizaciji.