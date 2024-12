Tudi letos pravljični vlaki v družbi Božička in vil #video

Slovenske železnice nadaljujejo tradicijo decembrskih vlakov, s katerimi predvsem najmlajše popeljejo v praznično okrašena slovenska mesta. Tudi vse druge vabijo, da z rednimi vlaki odpotujejo v okrašena mesta v državi in bližnji soseščini.

Tudi letošnji december bo po slovenskih tirih vozilo več potniških vlakov. Nekaj bo izrednih, na katerih bo Božiček najmlajše potnike presenetil in obdaroval, nekaj pa tudi rednih – na nekaterih bodo potnike razveselile pravljične vile na poti v Celje in tamkajšnjo Pravljično deželo.

Video: predstavitev letošnje adventne ponudbe Slovenskih železnic na ljubljanski železniški postaji (video: Ana Kovač)

Dvanajst Božičkovih vlakov

Direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan je ob predstavitvi adventne ponudbe izpostavila tudi trajnostni vidik potovanja z vlaki. "Od letos vozijo vsi električni vlaki Slovenskih železnic izključno na elektriko iz obnovljivih virov, kar pomeni, da praktično ni ogljičnega odtisa," je povedala.

Dvanajst Božičkovih vlakov bo peljalo po različnih poteh v Sloveniji v soboto, 14. decembra, in nedeljo, 15. decembra. Nove kompozicije Stadler bodo posebej okrašene s prazničnimi lučkami, snežinkami in pravljičnimi junaki, spremljali pa jih bodo Božiček in njegovi pomočniki škratje. Vozni red teh vlakov, sporočajo iz Slovenskih železnicah, bodo objavljeni kmalu.

Direktorica potniškega prometa Slovenskih železnic Darja Kocjan Foto: Ana Kovač

Obletnica in nagrada celjskega Pravljičnega mesta

Od 20. decembra do konca leta bodo na izbranih enajstih rednih potniških vlakih v Celje potovale pravljične vile, ki bodo potnike pospremile v celjsko Pravljično mesto. Slovenske železnice in Pravljično mesto Celje, ki letos zaznamuje svojih 25 let, sodelujeta že 12 let.

Organizatorji Pravljičnega mesta Celje, Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia, so posebej ponosni, da je mednarodna Mreža božičnih mest, ki jo podpira Evropski parlament, prav Celju podelila naziv evropsko božično mesto 2025.

Pravljične vile bodo pospremile enajst rednih vlakov v Pravljično mesto Celje. Foto: Ana Kovač

Trajnostnost tudi na rednih vlakih

Slovenske železnice vabijo tudi na svoje redne vlake, s katerimi se je prav tako mogoče odpeljati v praznično okrašena slovenska mesta.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih je pot z vlaki še posebej ugodna, saj so vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP) takrat tudi do 75 odstotkov cenejše od rednih voznih cen.

Slovenske železnice vabijo na praznično okrašena mesta po Sloveniji in bližnji soseščini tudi z rednimi vlaki. Foto: Ana Kovač

Posebne ponudbe, ki niso vezane samo na adventni čas, so na voljo tudi za bližnja mesta v sosednjih državah, ki so se prav tak odela v praznično podobo. Tako se je iz Ljubljane v Zagreb, Opatijo in na Reko mogoče odpeljati že za devet evrov, v Beljak z omejenim številom vozovnic za slab evro več, v Gradec ali Celovec pa za slabih 15 evrov v eno smer.

Na voljo so tudi znižane vozovnice za Trst, Dunaj, Budimpešto, Dunaj, Zürich, Salzburg, München, Stuttgart, Bratislavo in Prago, a je njihovo število omejeno.