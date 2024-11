To so najcenejši med najlepšimi božičnimi sejmi #video

Božični prazniki so za denarnico zelo zahteven čas, kupujemo darila in praznične dobrote, zato za izlete na najbolj čarobne praznične destinacije ne ostane veliko denarja. Pri tem vam je lahko v pomoč seznam najugodnejših med najlepšimi božičnimi sejmi v Evropi, ki ponujajo največ za vaš denar.

Kateri božični sejem obiskati za najmanj denarja? Poglejte:

Kako je nastal seznam?

Seznam najcenejših med najlepšimi božičnimi sejmi je objavila britanska pošta, ki je opravila raziskavo najbolj tipičnih stroškov, ki jih ima turist ob obisku božičnega sejma v tujini. Preverili so, koliko je treba odšteti za dve nočitvi v dvoposteljni sobi, potne stroške (te so izračunali za britanske turiste), dve večerji za dve osebi, vključno s steklenico vina, in razne dobrote na stojnicah, od kuhanega vina do slaščic.