Celje razglasili za evropsko božično mesto 2025

Mreža božičnih mest je razglasila nove nosilce nazivov božična prestolnica, mesto in vas. Božična prestolnica leta 2025 bo Vilna v Litvi, božična vas bo španska Noja, naziv božično mesto (kategorija za mesta z do sto tisoč prebivalci) pa roma v Slovenijo, nosilo ga bo namreč Celje.

Kot so pojasnili pri Mreži božičnih mest, so destinacije izbrali zaradi njihove izjemne predanosti v ustvarjanju pristne in vključujoče božične izkušnje. Vsak od teh krajev ponuja edinstvene atrakcije in pravljična prizorišča, zaradi katerih jih je preprosto treba obiskati, so dodali. Vilna, Celje in Noja bodo nazive evropske prestolnice, mesta in vasi prejele 15. decembra v Brnu, evropski božični prestolnici leta 2024. Celje bo naziv evropskega božičnega mesta prejelo od svojega predhodnika, irskega Waterforda.

Foto: Visit Celje

Mreža božičnih mest je organizacija, ki se posveča promociji kulturnih, družbenih in gospodarskih vrednot božičnih praznovanj po Evropi. S podporo Evropskega parlamenta izpostavljajo mesta in vasi, ki so zgled družbene vključenosti, inovativnosti in skrbi za dediščino v božičnem času.

"Resnično smo počaščeni, da nam je s programom Pravljičnega Celja uspelo navdušiti strokovno žirijo ter pokazati, kako se v našem mestu lotevamo premika k izrazitejši unikatnosti, pristnejšemu stiku z lokalno identiteto, krepitvi medgeneracijskega in medsektorskega sodelovanja ter ustvarjanja urbanega doživetja (s poudarkom na kulturi, umetnosti in gastronomiji) z dodano vrednostjo za skupnost," je v odzivu na objavljene rezultate mednarodnega razpisa dejala Maja Voglar, direktorica Zavoda Celeia Celje, kjer vsako leto pripravijo in izvedejo program Pravljičnega Celja.

Foto: Visit Celje

Župan Mestne občine Celje Matija Kovač pa je povedal: "Naziv Evropsko božično mesto 2025 je za Celje več kot priznanje – je priložnost za novo izjemno poglavje v zgodbi čarobnega decembrskega dogajanja. Ta dosežek nas spodbuja, da že danes začnemo graditi na svežih temeljih, z vizijo, ki združuje sodobne trende, trajnostne pristope in spoštovanje naše bogate kulturne dediščine. V prihodnjem letu želimo preseči ustaljene okvirje in ustvariti praznično izkušnjo, ki bo edinstvena in privlačna tako za domačine kot za obiskovalce našega mesta. Verjamemo, da lahko s skupnim ustvarjanjem in inovativnimi idejami naredimo praznični čas v Celju še bolj nepozaben."