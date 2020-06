Ker je namignila, da imajo menstruacijo samo ženske, je postala tarča žaljivk

V času, ko so družbena omrežja slavnih preplavljena z objavami na temo protestov proti rasizmu in policijskemu nasilju, je britanska pisateljica J. K. Rowling sledilce sprovocirala z objavo, ki je po mnenju mnogih izražala nestrpnost do transseksualcev. Ostro so jo napadli, na njen račun je bilo izrečenih celo nemalo žaljivk.

Pisateljica J. K. Rowling, ki se je podpisala pod knjige o slovitem čarovniku Harryju Potterju, je na Twitterju delila članek z naslovom Ustvarjanje bolj enakopravnega sveta v obdobju po covid-19 za ljudi z menstruacijo. Ob deljenju članka je provokativno zapisala, da je nekoč obstajala beseda za ljudi z menstruacijo in da naj ji preostali pomagajo ter jo spomnijo, kako se jim že reče, s čimer je namigovala na to, da bi morali biti ljudje z menstruacijo imenovani ženske.

Objava je takoj vznemirila pripadnike skupnosti LGBTQ in njihovih podpornikov. Mnogi so slavno pisateljico opomnili, da imajo lahko tudi transseksualci, nebinarne osebe in tisti, ki se po spolu ne opredeljujejo, prav tako menstruacijo.

‘People who menstruate.’ I’m sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?



Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

"Živjo. Sem moški! In imam menstruacijo! Nehaj biti takšna rit," ji je v odgovor napisal udeleženec resničnostnega šova Survival Zeke Smith. In nato v novem, ločenem tvitu dodal še: "Dovolj imam tega, da se svet pretvarja, da moje telo in moja izkušnja ne obstajata in da moram vedno ostajati v ozadju ter biti srečen s tem."

Mnogi drugi tviteraši pa so bili veliko manj zadržani in so Rowlingovo nesramno napadli ter jo celo žalili. "Ti časi so dovolj težki že brez tebe, bogate belopolte ženske, ki tvita transfobične objave iz svoje graščine. Transljudje res ne potrebujejo tvojega sranja v teh časih. Naredi nam vsem uslugo in daj mir. Če rečem, da si v razočaranje, bo to podcenjena izjava," je zapisala manekenka in aktivistka Munroe Bergdorf.

A očitkov se je v dodatnih tvitih J. K. Rowling branila, češ da z objavo ni hotela nikogar žaliti ter da bi, če bi bile pravice transseksualcev ogrožene, šla na proteste z njimi. Ter da tudi sama pozna in ima rada mnogo transseksualcev. Kar je le še prililo olja na ogenj.

"Ta ženska je popoln izmeček. Utihni že, ti transfobična piz**. Ne poznaš in nimaš rada nobenih transoseb, če ne priznavaš njihovega obstoja. Hvala, ker si uničila knjige mojega otroštva," je med drugim v odgovoru na Twitterju zapisal Benjamin O’Keefe, nekdanji zaposleni v kabinetu ameriške senatorke Elizabeth Warren.

To sicer ni bilo prvič, da je britanska pisateljica vznemirila transseksualno skupnost. Nemalo kritik je požela tudi pred pol leta, ko je stopila v bran Mayi Forstater, raziskovalki, ki je izgubila službo zaradi transfobičnih objav na Twitterju.