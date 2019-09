Pevec se je odločil: Ni ne moški ne ženska, temveč nekaj vmes #video

Z več grammyji nagrajen britanski glasbenik Sam Smith je na družbenih omrežjih naznanil, da se je po dolgih letih iskanja končno našel. Ne v moškem in ne v ženskem spolu, temveč nekje vmes. Označil se je za nebinarno osebo in prosil vse, naj ga od zdaj naslavljajo z zaimkom they, ki v angleščini velja za spolno nevtralnega.

V mnogo intervjujih v preteklosti je glasbenik Sam Smith odkrito priznal, da se že od mladih nog spopada s krizo spolne identitete. Med drugim je pred časom za British GQ razkril, da ga je prav to, da še sam ni vedel, ali se počuti kot moški ali kot ženska, spravljalo v hude duševne stiske: "Vse odkar sem bil majhen deček, še čisto majhen človeček, se nisem počutil udobno kot moški. Kakšne dneve sem res bil bolj moški, a kakšne dneve sem bil bolj ženska. A tisti trenutki, ko sem se čutil nekje vmes, so me potiskali v res močno depresijo in žalost. Zato, ker ne vem, kdo sem oziroma kaj sem, kaj počnem. Ker še sam sebe ne razumem."

A zdaj je zmede očitno konec, kajti pevec se je na družbenih omrežjih opredelil kot nebinarna oseba. To so osebe, ki se ne čutijo ne kot osebe moškega ne kot osebe ženskega spola oziroma ki se ne morejo identificirati znotraj binarnega spolnega sistema. Zato je v objavi tudi prosil vse, naj ga od zdaj ne naslavljajo kot njega ali kot njo, temveč z zaimkom they, ki v angleščini velja za spolno nevtralnega. "Po dolgih letih boja z lastnim spolom sem se končno odločil sprejeti takšnega, kot sem. Navznoter in navzven. Tako sem vesel in počaščen, da sem obkrožen z ljudmi, ki me podpirajo pri tej odločitvi, čeprav sem bil pred to najavo zelo živčen, preprosto zato, ker mi je preveč mar, kaj si ljudje mislijo," se je glasil del zapisa na Instagramu.

Dodal je, da je pred njim sicer še dolga pot do popolnega sprejemanja samega sebe, ter hkrati v objavi označil ljudi iz nebinarne in transseksualne skupnosti, ki so tudi njemu pomagali, da se je končno po dolgih letih videl v jasni luči.

