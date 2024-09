NSi: ZZZS za operacijo genitalij Slovenca plačal 24 tisoč evrov

V poslanski pobudi izpostavljajo primer Slovenca, ki se je v okviru spolne tranzicije odločil tudi za postopek telesne tranzicije. Po pridobitvi psihiatričnega mnenja je najprej začel hormonsko terapijo, nato pa so ga napotili na operacijo genitalij v tujino. Operacija na zasebni kliniki v Beogradu je stala približno 24 tisoč evrov, stroške pa je v celoti pokril Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), so zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

"Ministrici za zdravje zato dajemo pobudo, da nemudoma poskrbi za dopolnitev pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja na način, da ZZZS ne bo več porabljal davkoplačevalskega denarja za financiranje postopkov medicinske potrditve spolne identitete, temveč bo denar raje namenil za nujnejše storitve," so navedli.

V NSi poudarjajo, da trenutno nad dopustno čakalno dobo čaka 156.753 ljudi, kar predstavlja že več kot polovico vseh čakajočih na zdravstveno storitev, v enem letu pa se je število nedopustno čakajočih dvignilo za 13 odstotkov. "Zato je še toliko bolj potrebna ustrezna presoja, katere storitve so nujne in potrebne, da se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in katere ne," so zapisali.