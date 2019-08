Čeprav so se jih otepali, so zdaj najeli prvo transspolno manekenko #video

Brazilska manekenka Valentina Sampaio je prek Instagrama sporočila, da se je pridružila znamki Victoria’s Secret, čemur je sledila še ena objava, ob kateri je zapisala: "Nikoli ne prenehajte sanjati."

Dvaindvajsetletna Valentina se je rodila kot moški, a je že pri osmih letih spoznala, da je pravzaprav ženska, ujeta v moškem telesu. Dve leti pozneje si je spremenila ime in vse odtlej uresničuje svoje sanje v manekenskih vodah.

Krasila je že več izdaj revije Vogue, med njimi brazilsko in nemško, poleg tega pa je tudi obraz priznane kozmetike L'Oréal.

"Plus size" manekenko, ki to ni, povišali v angelčka

Novica, da je Valentina postala prvi transspolni model pri Victoria’s Secret, je veliko presenečenje predvsem zaradi izjav, ki jih je novembra lani za Vogue dal njihov vodja trženja Ed Razek. Dejal je, da nikakor ne razmišljajo, da bi v svojo slavno modno revijo vključili manekenke z oblinami in transspolne osebe, "ker je šov fantazija in 42-minutni spektakel. Je edina takšna revija na svetu in katerakoli druga znamka bi jo takoj vzela za svojo, vključno z našimi tekmeci, ki nas ves čas kritizirajo. In to počnejo zato, ker smo vodilni".

A v resnici so v šovu že imeli "manekenko z oblinami", takšna je v njihovih očeh 25-letna madžarska manekenka Barbara Palvin. Pred kratkim so jo povišali v angelčka, pri čemer je na znamko naletelo precej kritik, saj menijo, da Barbara ni "plus size", temveč predstavlja običajna dekleta, saj nima neskončno dolgih nog in ni videti (pre)vitka, kar sta ena od glavnih adutov Victorijinih manekenk.

Šova ne bo več na televiziji, morda ga sploh več ne bo

Čeprav se je Razek sprva otepal tako imenovanih "plus size" manekenk, si bo morda premislil tudi o trasspolnih, je pa res, da se pri tradicionalnem šovu, ki je v preteklosti privabljal milijone gledalcev, dogajajo korenite spremembe.

Direktor Leslie Wexner je maja sporočil, da so se odločili za "temeljit razmislek o tradicionalnem šovu" in da jim "predvajanje na televiziji v prihodnje ne bo več ustrezalo", ravno pretekli teden pa je manekenka Shanina Shaik razkrila, da letos slovite modne revije, ki sta jo prenašali kar dve veliki televizijski hiši, ne bo. Iz družbe Victoria's Secret tega še niso komentirali.

Je šova, kakršnega poznamo, res konec? Foto: Getty Images

