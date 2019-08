Legendarni modni šov Victoria's Secret letos odpovedan #video

Novico, ki je za zdaj pri podjetju Victoria's Secret še niso komentirali, je lepa avstralska manekenka razkrila med pogovorom za The Daily Telegraph.

"Na žalost letos šova Victoria's Secret ne bo. Zame je to nekaj nenavadnega, saj sem bila vajena, da sem se v tem času že vneto pripravljala na revijo in trenirala na veliko. A prepričana sem, da se bo v prihodnje na tem področju znova kaj zgodilo," njeno izjavo povzema portal Entertainment Tonight.

Shanina je sicer na legendarni reviji Victoria's Secret sodelovala v letih 2011, 2012, 2014, 2015 in lani.

Menda letos Victorijini angelčki ne bodo imeli priložnosti zasijati na modni brvi. Foto: Getty Images

Da se stvari očitno letos ne odvijajo v pravo smer, je bilo slutiti že meseca maja, ko je Wall Street Journal poročal, da letošnje revije za razliko od preteklih let televizija ne bo prenašala.

Čeprav takrat še ni bilo nobenih namigovanj, da naj bi prestižen modni dogodek, na katerem so se po modni brvi v osupljivih kreacijah in s prepoznavnimi krili sprehajale manekenke, kot so Adriana Lima, Behati Prinsloo, Lily Aldridge, Kendall Jenner, Gigi Hadid in mnoge druge, povsem ukinili.

Da letošnje modne revije ne bo, je razkril eden od Victorijinih angelčkov, avstralska manekenka Shanina Shaik. Foto: Getty Images

Ali novica, ki jo je Shanina Shaik delila s svetom, res drži in kaj so razlogi za to, da so pri podjetju Victoria's Secret odpovedali sloviti modni šov, za zdaj še ni znano. Iz Victoria's Secret se namreč še niso oglasili z uradno izjavo.

Preberite tudi: